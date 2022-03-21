Un très gourmand cheesecake aux spéculoos pour se régaler pour le goûter !

L'onctuosité et la gourmandise de ce cheesecake aux spéculoos feront fondre les papilles de toute votre tablée aujourd'hui. L'essayer, c'est l'adopter vous verrez !
Le cheesecake est un dessert traditionnel venu tout droit de New York. On l'aime pour sa base croustillante, sa crème généreuse et onctueuse et ses saveurs ultra-gourmandes ! En effet, on peut vraiment se faire plaisir avec tout ce qu'on veut. Citron et miel, fruits, caramel, chocolat… Mais aujourd'hui, on apprécie la version aux spéculoos et ses arômes très parfumés. Allez vous craquer ? Nous, on y succombe à chaque fois ! Si vous aussi vous êtes fans de spéculoos, vous pourrez en ajouter sur votre tarte aux pommes pour la rendre encore plus gourmande.
Recette Cheesecake aux spéculoos
Ingrédients
- 85 g de beurre
- 250 g de biscuits spéculoos
- 840 g de fromage frais type Philadelphia
- 3 oeufs
- 3 c. à soupe de farine
- 150 g de sucre
- 200 ml de crème fraîche
- 1 c. à café de extrait de vanille
- 1 orange
- 1 pincée de sel
- 250 ml de crème liquide entière 30% MG bien froide
- 2 c. à soupe de sucre glace
- 4 c. à soupe de pâte à tartiner de Spéculoos
Préparation
1
Faire fondre le beurre. Pendant ce temps, réduire les biscuits spéculoos en miettes puis verser le beurre fondu. Tapisser le fond d'un moule à manqué avec ce mélange en tassant bien. Réserver au frais 1 heure.
2
Détendre le fromage frais puis ajouter les oeufs, la farine, le sucre, la crème fraîche, l'extrait de vanille, le zeste d'orange et la pincée de sel. Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène.
3
Verser cette préparation sur la base de biscuits et enfourner 35 minutes à 180°C. Laisser refroidir à température ambiante avant de mettre le cheesecake au frais pendant 3 heures.
4
Monter la crème liquide très froide en chantilly. Incorporer le sucre glace puis continuer de monter fermement.
5
Tartiner le cheesecake de pâte à tartiner de Spéculoos sur toute la surface puis ajouter une couche de chantilly. Décorer avec des miettes de biscuits.
L'astuce du chef
Ajouter du coulis de caramel pour encore plus de gourmandise !