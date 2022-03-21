Un très gourmand cheesecake aux spéculoos pour se régaler pour le goûter !

Par Célia Papaïx ·

Cheesecake aux spéculoos

L'onctuosité et la gourmandise de ce cheesecake aux spéculoos feront fondre les papilles de toute votre tablée aujourd'hui. L'essayer, c'est l'adopter vous verrez !

Le cheesecake est un dessert traditionnel venu tout droit de New York. On l'aime pour sa base croustillante, sa crème généreuse et onctueuse et ses saveurs ultra-gourmandes ! En effet, on peut vraiment se faire plaisir avec tout ce qu'on veut. Citron et miel, fruits, caramel, chocolat… Mais aujourd'hui, on apprécie la version aux spéculoos et ses arômes très parfumés. Allez vous craquer ? Nous, on y succombe à chaque fois ! Si vous aussi vous êtes fans de spéculoos, vous pourrez en ajouter sur votre tarte aux pommes pour la rendre encore plus gourmande.

Recette Cheesecake aux spéculoos

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:25
icone temps de cuisson 00:35
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 85 g de beurre
  • 250 g de biscuits spéculoos
  • 840 g de fromage frais type Philadelphia
  • 3 oeufs
  • 3 c. à soupe de farine
  • 150 g de sucre
  • 200 ml de crème fraîche
  • 1 c. à café de extrait de vanille
  • 1 orange
  • 1 pincée de sel
  • 250 ml de crème liquide entière 30% MG bien froide
  • 2 c. à soupe de sucre glace
  • 4 c. à soupe de pâte à tartiner de Spéculoos

Préparation

1
Faire fondre le beurre. Pendant ce temps, réduire les biscuits spéculoos en miettes puis verser le beurre fondu. Tapisser le fond d'un moule à manqué avec ce mélange en tassant bien. Réserver au frais 1 heure.
2
Détendre le fromage frais puis ajouter les oeufs, la farine, le sucre, la crème fraîche, l'extrait de vanille, le zeste d'orange et la pincée de sel. Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène.
3
Verser cette préparation sur la base de biscuits et enfourner 35 minutes à 180°C. Laisser refroidir à température ambiante avant de mettre le cheesecake au frais pendant 3 heures.
4
Monter la crème liquide très froide en chantilly. Incorporer le sucre glace puis continuer de monter fermement.
5
Tartiner le cheesecake de pâte à tartiner de Spéculoos sur toute la surface puis ajouter une couche de chantilly. Décorer avec des miettes de biscuits.
L'astuce du chef
Ajouter du coulis de caramel pour encore plus de gourmandise !
Cheesecake
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Cheesecake aux spéculoos
Cheesecake aux spéculoos
Cheesecake chocolat-spéculoos
Cheesecake chocolat-spéculoos
Cheesecake japonais aux spéculoos
Cheesecake japonais aux spéculoos
Spéculoos maison
Spéculoos maison
Merveilleux aux spéculoos
Merveilleux aux spéculoos
Coulant au spéculoos
Coulant au spéculoos
Cheesecake aux speculoos
Cheesecake aux speculoos
Cheesecake spéculoos sans cuisson
Cheesecake spéculoos sans cuisson
Gâteau fondant aux poires et spéculoos
Gâteau fondant aux poires et spéculoos
Tiramisu aux poires et spéculoos
Tiramisu aux poires et spéculoos