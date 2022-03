Un très gourmand cheesecake aux spéculoos pour se régaler pour le goûter !

L'onctuosité et la gourmandise de ce cheesecake aux spéculoos feront fondre les papilles de toute votre tablée aujourd'hui. L'essayer, c'est l'adopter vous verrez !

Le cheesecake est un dessert traditionnel venu tout droit de New York. On l'aime pour sa base croustillante, sa crème généreuse et onctueuse et ses saveurs ultra-gourmandes ! En effet, on peut vraiment se faire plaisir avec tout ce qu'on veut. Citron et miel, fruits, caramel, chocolat… Mais aujourd'hui, on apprécie la version aux spéculoos et ses arômes très parfumés. Allez vous craquer ? Nous, on y succombe à chaque fois ! Si vous aussi vous êtes fans de spéculoos, vous pourrez en ajouter sur votre tarte aux pommes pour la rendre encore plus gourmande.