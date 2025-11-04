Croquettes de poulet croustillantes au parmesan : la recette facile et rapide qui plaît à toute la famille

Par Célia Papaïx ·

Croquettes de poulet au parmesan

Ces croquettes de poulet croustillantes au parmesan sont un vrai coup de cœur pour toute la famille ! Faciles à préparer, dorées à souhait et pleines de saveurs, elles se dégustent aussi bien à l'apéritif qu'en plat principal avec une purée régressive pour le dîner par exemple ou une salade pour un repas plus équilibré. Leur cœur fondant au parmesan et leur panure dorée les rendent tout simplement irrésistibles ! Ces croquettes de poulet sont une recette rapide, économique et 100% réconfortantes. Vous nous en direz des nouvelles !

Recette Croquettes de poulet au parmesan

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 400 g de blanc de poulet déjà cuit
  • 80 g de parmesan râpé
  • 2 oeufs
  • 100 g de chapelure
  • 1 gousse d'ail
  • sel, poivre
  • Huile de friture

Préparation

1
Mixer le poulet avec le parmesan, la gousse d'ail pelée et écrasée, les oeufs et la moitié de la chapelure. Quand la texture est homogène, saler et poivrer.
2
Former des boules avec les mains et les rouler dans le reste de chapelure.
3
Faire chauffer un peu d'huile de friture dans une poêle et faire dorer les croquettes pendant 4 à 5 minutes pour qu'elles soient dorées sur toutes les faces.
4
Éponger sur du papier absorbant et servir aussitôt !
Viande Facile Rapide Recette express Pas chères
