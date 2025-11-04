Croquettes de poulet croustillantes au parmesan : la recette facile et rapide qui plaît à toute la famille

Par Célia Papaïx
·Publié le 04/11/2025 à 10:00
Ces croquettes de poulet croustillantes au parmesan sont un vrai coup de cœur pour toute la famille ! Faciles à préparer, dorées à souhait et pleines de saveurs, elles se dégustent aussi bien à l'apéritif qu'en plat principal avec une purée régressive pour le dîner par exemple ou une salade pour un repas plus équilibré. Leur cœur fondant au parmesan et leur panure dorée les rendent tout simplement irrésistibles ! Ces croquettes de poulet sont une recette rapide, économique et 100% réconfortantes. Vous nous en direz des nouvelles !