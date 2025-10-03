Comment faire un curry de pois chiches délicieux, express et à moins de 2 euros par personnes

Par Célia Papaïx ·

Curry de pois chiches express

Ce curry de pois chiches express est la solution idéale pour un repas savoureux, économique et rapide en semaine ! Cette recette végétarienne se prépare en seulement 20 minutes et offre un plat complet riche en protéines végétales. Parfumé aux épices indiennes et au lait de coco, ce curry de pois chiches pas cher deviendra rapidement un incontournable à la maison. Il ne vous reste plus qu'à l'accompagner de riz basmati et d'un délicieux naan fourré au fromage !

Recette Curry de pois chiches express

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 800 g de pois chiches cuits et égouttés
  • 400 ml de lait de coco
  • 400 g de tomates concassées
  • 1 oignon
  • 3 gousses d'ail
  • 2 cm de gingembre frais
  • 2 c. à café de curry
  • 1 c. à café de curcuma
  • 1/2 c. à café de cumin
  • 1 pincée de piment
  • sel, poivre
  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • Coriandre fraîche

Préparation

1
Émincer l'oignon, hacher les gousses d'ail et râper le gingembre.
2
Dans une grande poêle, faire chauffer l'huile d'olive puis ajouter l'oignon et laisser cuire 3 minutes.
3
Ajouter l'ail, le gingembre et les épices et faire cuire pendant 1 minute.
4
Verser les tomates concassées, les pois chiches égouttés et le lait de coco. Bien mélanger et laisser mijoter 15 minutes.
5
Rectifier l'assaisonnement en sel et poivre. Servir bien chaud avec de la coriandre fraîche !
DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA RECETTE
- La suite après cette vidéo -
Vegan Végétarien Facile Rapide Pas chères Healthy
Plus de recettes
Salade de pois chiches
Salade de pois chiches
Falafels aux pois chiches
Falafels aux pois chiches
Comment cuire les pois chiches ?
Comment cuire les pois chiches ?
Salade de pois chiches croustillants !
Salade de pois chiches croustillants !
Poêlée de pois chiches et de poivrons aux oeufs
Poêlée de pois chiches et de poivrons aux oeufs
Salade de pois chiches croustillants et halloumi grillé
Salade de pois chiches croustillants et halloumi grillé
Curry de pois chiches express
Curry de pois chiches express
Curry de patates douces aux pois chiches
Curry de patates douces aux pois chiches
Curry végétarien de pois chiches
Curry végétarien de pois chiches
Polenta pois chiches champignons
Polenta pois chiches champignons