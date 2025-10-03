Comment faire un curry de pois chiches délicieux, express et à moins de 2 euros par personnes

Ce curry de pois chiches express est la solution idéale pour un repas savoureux, économique et rapide en semaine ! Cette recette végétarienne se prépare en seulement 20 minutes et offre un plat complet riche en protéines végétales. Parfumé aux épices indiennes et au lait de coco, ce curry de pois chiches pas cher deviendra rapidement un incontournable à la maison. Il ne vous reste plus qu'à l'accompagner de riz basmati et d'un délicieux naan fourré au fromage !
Recette Curry de pois chiches express
Ingrédients
- 800 g de pois chiches cuits et égouttés
- 400 ml de lait de coco
- 400 g de tomates concassées
- 1 oignon
- 3 gousses d'ail
- 2 cm de gingembre frais
- 2 c. à café de curry
- 1 c. à café de curcuma
- 1/2 c. à café de cumin
- 1 pincée de piment
- sel, poivre
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- Coriandre fraîche
Préparation
1
Émincer l'oignon, hacher les gousses d'ail et râper le gingembre.
2
Dans une grande poêle, faire chauffer l'huile d'olive puis ajouter l'oignon et laisser cuire 3 minutes.
3
Ajouter l'ail, le gingembre et les épices et faire cuire pendant 1 minute.
4
Verser les tomates concassées, les pois chiches égouttés et le lait de coco. Bien mélanger et laisser mijoter 15 minutes.
5
Rectifier l'assaisonnement en sel et poivre. Servir bien chaud avec de la coriandre fraîche !