Dessert d'automne ultra-moelleux et réconfortant : le fondant à la châtaigne et au chocolat

Avec ce fondant châtaigne-chocolat, plongez dans les saveurs réconfortantes de l'automne ! Un dessert moelleux, fondant et plein de douceur super simple à réaliser avec seulement quelques ingrédients dont la star de la recette : la crème de marrons (oui, on dit qu'on mange des marrons mais ce sont des châtaignes en réalité). On vous recommande vivement de préparer votre crème de marrons maison en début de saison pour profiter de tous ses parfums délicats et gourmands ! Cette recette de fondant à la châtaigne et au chocolat fera plaisir aux petits comme aux grands, du dessert au goûter.
Recette Fondant à la châtaigne et au chocolat
Ingrédients
- 200 g de crème de marrons
- 100 g de chocolat noir dessert
- 3 oeufs
- 50 g de beurre
- 1 c. à soupe de farine
Préparation
1
Faire fondre le chocolat cassé en morceaux avec le beurre coupé en dés au bain-marie ou au micro-ondes en remuant régulièrement pour qu'il soit lisse et brillant. Laisser refroidir quelques minutes.
2
Ajouter la crème de marrons, les oeufs et la farine et bien mélanger pour obtenir une pâte lisse et homogène.
3
Verser dans un moule beurré et fariné ou recouvert de papier cuisson puis enfourner 20 minutes environ à 180°C.
4
Saupoudrer de sucre glace avant de servir encore un peu tiède !