Réalisez votre glace au yaourt à la maison sans sorbetière, c'est vraiment trop simple !

Aussi appelée frozen yogurt, la glace au yaourt fait partie de nos douceurs glacées préférées ! Alors apprenez à la préparer chez vous, c'est super facile.
L'avantage de la glace au yaourt, c'est qu'on peut l'accompagner de toutes les gourmandises de notre choix (chocolat, fruits, coulis…) ! On peut même réaliser des barres de frozen yogurt aux fruits rouges et au muesli, c'est à croquer ! Ça rafraîchit tout en gourmandise et on parie que vous allez adorer. Si vous aimez les douceurs givrées fruitées, on ne peut que vous conseiller la glace au yaourt et aux abricots ou encore cette magnifique glace au melon prête en un rien de temps !
Recette Glace au yaourt (frozen yogurt)
Ingrédients
- 500 g de yaourt à la grecque
- 100 g de sucre
- 1 gousse de vanille (facultatif)
- 20 cl de crème liquide entière 30% MG
Préparation
1
Mélanger le yaourt grec avec le sucre et les grains de la gousse de vanille.
2
Battre la crème liquide en chantilly. Une fois bien fermer, l'incorporer délicatement et en plusieurs fois dans le yaourt.
3
Verser le mélange dans un contenant qui se ferme et laisser prendre au minimum 4 heures au congélateur en remuant toutes les heures.