Réalisez votre glace au yaourt à la maison sans sorbetière, c'est vraiment trop simple !

Par Célia Papaïx ·

Glace au yaourt (frozen yogurt)

Aussi appelée frozen yogurt, la glace au yaourt fait partie de nos douceurs glacées préférées ! Alors apprenez à la préparer chez vous, c'est super facile.

L'avantage de la glace au yaourt, c'est qu'on peut l'accompagner de toutes les gourmandises de notre choix (chocolat, fruits, coulis…) ! On peut même réaliser des barres de frozen yogurt aux fruits rouges et au muesli, c'est à croquer ! Ça rafraîchit tout en gourmandise et on parie que vous allez adorer. Si vous aimez les douceurs givrées fruitées, on ne peut que vous conseiller la glace au yaourt et aux abricots ou encore cette magnifique glace au melon prête en un rien de temps !

Recette Glace au yaourt (frozen yogurt)

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 500 g de yaourt à la grecque
  • 100 g de sucre
  • 1 gousse de vanille (facultatif)
  • 20 cl de crème liquide entière 30% MG

Préparation

1
Mélanger le yaourt grec avec le sucre et les grains de la gousse de vanille.
2
Battre la crème liquide en chantilly. Une fois bien fermer, l'incorporer délicatement et en plusieurs fois dans le yaourt.
3
Verser le mélange dans un contenant qui se ferme et laisser prendre au minimum 4 heures au congélateur en remuant toutes les heures.
GlacePas chères
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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