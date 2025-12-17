Gratin de crozets au reblochon : la recette ultra-gourmande et réconfortante à faire cet hiver

Le gratin de crozets au reblochon est un plat savoyard traditionnel parfait pour la saison hivernale. Riche, généreux et ultra-réconfortant, il combine les petites pâtes carrés traditionnelles de Savoie avec du fromage fondant pour un résultat absolument irrésistible. Facile à préparer et idéal pour un repas en famille ou entre amis, ce gratin savoyard fait partie des incontournables de l'hiver. Voici la recette étape par étape, à refaire de toute urgence chez vous !

Recette Gratin de crozets savoyards au reblochon

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 300 g de crozets
  • 1 reblochon
  • 20 cl de crème liquide entière
  • 1 oignon
  • 20 g de beurre
  • sel, poivre

Préparation

1
Cuire les crozets selon les instructions du paquet. Égoutter et réserver.
2
Dans une poêle avec du beurre, faire dorer l'oignon émincé. Verser la crème, saler et poivrer.
3
Déposer les crozets dans un plat à gratin beurré puis verser la crème et les oignons. Bien mélanger.
4
Déposer des tranches de reblochon par-dessus et enfourner 20 à 25 minutes à 200°C.
5
Quand le gratin est bien doré et le fromage fondu, servir !
L'astuce du chef
Vous pourrez ajouter quelques lardons avec les oignons pour une version encore plus gourmande et complète.
