La recette inratable de la meilleure sauce au beurre blanc

La sauce au beurre blanc est la sauce préférée des poissons. Avec seulement trois ingrédients, le beurre, l'échalote et le vin, cette sauce est une recette ultra-simple. Voici la recette très gourmande de la sauce au beurre blanc.

Quoi de meilleur qu'une sauce au beurre blanc pour accompagner un poisson ? Vraiment, on a cherché, mais on n’a rien trouvé. Le mariage de l'échalote, du vin blanc et du beurre demi-sel est excellent.

Pour ne pas rater cette recette, il faut maîtriser la technique de l'émulsion. Pas de panique on vous explique tout dans cette recette. Suivez à la lettre notre recette de sauce au beurre blanc, vous ne pourrez pas vous louper !

Découvrez nos autres recettes de sauce pour accompagner des viandes ou des poissons. Aller, en cuisine !