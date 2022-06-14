La recette inratable de la meilleure sauce au beurre blanc

La sauce au beurre blanc est la sauce préférée des poissons. Avec seulement trois ingrédients, le beurre, l'échalote et le vin, cette sauce est une recette ultra-simple. Voici la recette très gourmande de la sauce au beurre blanc.
Quoi de meilleur qu'une sauce au beurre blanc pour accompagner un poisson ? Vraiment, on a cherché, mais on n’a rien trouvé. Le mariage de l'échalote, du vin blanc et du beurre demi-sel est excellent.
Pour ne pas rater cette recette, il faut maîtriser la technique de l'émulsion. Pas de panique on vous explique tout dans cette recette. Suivez à la lettre notre recette de sauce au beurre blanc, vous ne pourrez pas vous louper !
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Recette Sauce au beurre blanc
Ingrédients
- 3 grosses échalotes
- 20 cl de vin blanc sec
- 200 g de beurre (demi-sel de préférence)
- Sel et poivre
Préparation
1
Commencez la recette de la sauce au beurre blanc en pelant les échalotes. Pour cette recette de beurre blanc, il est important d'utiliser des échalotes traditionnelles. Bannissez les échailons ou les oignons. À l'aide d'un couteau bien aiguisé, coupez très finement les échalotes.
2
Dans une casserole chaude, versez les échalotes hachées et ajoutez le vin. La recette de la sauce au beurre blanc exige un vin blanc sec. Faites chauffer doucement les échalotes et le vin.
3
Pendant que les échalotes hachées et le vin cuisent, coupez le beurre demi-sel en petits morceaux. Réservez dans un bol, au réfrigérateur.
4
Revenez à votre casserole. Quand il ne reste que peu de liquide, transvasez le jus dans un chinois de sorte à ne garder que le jus. Pour récupérer un maximum de jus d'échalotes, pressez les échalotes.
5
Selon vos goûts, nous vous proposons deux recettes. Soit vous décidez de réaliser une sauce entièrement liquide et dans ce cas vous mettez de côté les morceaux d'échalotes restants. Soit, à l'inverse, vous optez pour une sauce plus gourmande et vous incorporez les morceaux d'échalotes à votre sauce au beurre blanc. C'est vous le chef !
6
La suite de la recette est consacrée à l'émulsion. Cette étape est déterminante pour la préparation de la sauce au beurre blanc. Munissez-vous d'une casserole propre, d'une cuillère en bois, d'un fouet, et du bol de beurre froid. L'émulsion peut commencer !
7
Dans une casserole propre, versez le liquide (ou le liquide + les morceaux d'échalotes si vous avez fait ce choix). Faites chauffer la casserole sur un feu très doux. Pour la réussite de la sauce, la cuisson doit vraiment être douce pour cette étape (la température ne doit pas dépasser 60°).
8
Ajoutez les morceaux de beurre un par un. Attendez que le morceau de beurre soit entièrement fondu pour ajouter le suivant. Mélangez constamment le beurre à l'aide de votre cuillère en bois.
9
Dès que la texture de la sauce change et s'épaissie, vous pouvez troquer votre cuillère en bois pour le fouet. Continuez d'ajouter un par un les morceaux de beurre. N'arrêtez pas de mélanger les ingrédients.
10
La sauce au beurre blanc est prête quand vous avez obtenu une belle couleur jaune et une texture épaisse. Salez et poivrez selon votre goût. Vous êtes un vrai chef !
11
Servez cette sauce avec du poisson frais. Le cabillaud ou le saumon se marient très bien avec cette sauce au beurre blanc pleine de goût. Ajoutez un peu de citron pressé sur le poisson. Régalez-vous !