Voici comment réaliser une mayonnaise sans huile, c'est vraiment trop simple et très gourmand !

Il vous faudra cependant un peu d'huile de coude pour monter cette mayonnaise… Mais promis : c'est léger et super bon !
Pour remplacer l'huile dans une mayonnaise, vous pouvez utiliser… du bouillon de légumes ! Et oui, cette petite astuce partagée par le chef Jean-François Piège va vous changer la vie si vous voulez déguster une mayonnaise allégée. C'est très simple à réaliser : il faudra simplement gélifier un peu de bouillon de légumes pour l'utiliser ensuite comme l'huile. À vous la mayonnaise healthy ! Un petit plaisir sans culpabilité si vous faites attention à votre ligne. Pour continuer sur votre lignée healthy, on vous propose de nombreuses recettes light pour prendre soin de vous. Et pour terminer le repas sur une touche sucrée, voici 15 recettes de desserts légers à déguster de toute urgence !
Recette Mayonnaise sans huile
Ingrédients
- 300 ml de bouillon de légumes
- 5 feuilles de gélatine
- 1 jaune d'oeuf
- 1 c. à soupe de vinaigre
- 1 pincée de sel
- 1 c. à soupe de moutarde
- Poivre du moulin
Préparation
1
Réchauffer le bouillon de légumes sans le faire bouillir.
2
Tremper les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide pour les ramollir puis les essorer.
3
Plonger les feuilles de gélatine égouttées dans le bouillon tiède et bien mélanger hors du feu. Verser dans un récipient et laisser prendre au frais pendant au moins deux heures (l'idéal est de réaliser cette opération la veille pour que le mélange soit bien figé).
4
Mélanger le jaune d'oeuf avec le vinaigre, le sel, la moutarde et un bon tour de moulin à poivre.
5
Mixer la gelée de bouillon jusqu'à l'obtention d'une émulsion. Verser sur la préparation précédente et bien mélanger avec un fouet. La mayonnaise doit monter.
6
Rectifier l'assaisonnement selon vos goûts et conserver au frais jusqu'au moment de servir.