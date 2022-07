Pour vos soirées d'été, voici la recette de la très controversée pizza hawaïenne 

Commencez la recette par préparer la pâte à pizza. Pour cela, dans un saladier ou un robot, versez la farine. Ajoutez la levure et le sel. Commencez à battre avec le robot (ou mélangez à la main). Ajoutez l'eau petit à petit pour que la pâte à pizza se forme.

À l'obtention d'une pâte lisse et homogène, ajoutez l'huile d'olive pour ajouter de la texture à la pâte à pizza.

Sortez la pâte du robot ou du saladier, étalez-la sur un plan de travail propre et commencez à pétrir. Pétrissez pendant 10 minutes.

Emballez la pâte à pizza dans un film alimentaire et réservez à température pendant environ 1 heure pour que la pâte se lève.

6

Préparez les légumes. Lavez les tomates et le poivron rouge. Épluchez l'oignon rouge. Coupez en cubes les tomates et en lamelles le poivron et l'oignon rouge. Réservez le tout.