Pour vos soirées d'été, voici la recette de la très controversée pizza hawaïenne 

Par Jeanne Vermech ·

Pizza hawaïenne

Ah la pizza hawaïenne... elle fait beaucoup parler. Il y a les pros et les antis ! Pour tous les amoureux de cette pizza sucrée salée, découvrez la recette de la pizza hawaïenne.

Les recettes sucrées salées sont parfois controversées. Il y a ceux qui en raffolent et ceux que ça répugne. Découvrez la recette de la pizza hawaïenne à l'ananas, idéale pour vos soirées estivales.

Pour d'autres idées de pizza, découvrez la pizza marguerite et la pizza originale au chou fleur

Recette Pizza hawaïenne

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:25
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour la pâte à pizza :
  • 250 g de farine
  • 1 sachet de levure de boulanger
  • 150 ml de eau
  • 1 c. à soupe de huile d'olive
  • 1 c. à café de sel
  • Pour la garniture de la pizza hawaïenne :
  • 3 c. à soupe de sauce tomate (pour la base de pizza)
  • 2 tomates fraîches
  • 1 boîte d'ananas en tranches
  • 1 oignon rouge
  • 1 poivron rouge
  • 1 blanc de poulet (ou 4 tranches de jambon blanc) 
  • 1 sachet de boules de mozzarella 
  • Épices (curry, paprika)

Préparation

1
Commencez la recette par préparer la pâte à pizza. Pour cela, dans un saladier ou un robot, versez la farine. Ajoutez la levure et le sel. Commencez à battre avec le robot (ou mélangez à la main). Ajoutez l'eau petit à petit pour que la pâte à pizza se forme. 
2
À l'obtention d'une pâte lisse et homogène, ajoutez l'huile d'olive pour ajouter de la texture à la pâte à pizza. 
3
Sortez la pâte du robot ou du saladier, étalez-la sur un plan de travail propre et commencez à pétrir. Pétrissez pendant 10 minutes. 
4
Emballez la pâte à pizza dans un film alimentaire et réservez à température pendant environ 1 heure pour que la pâte se lève.
5
Pendant ce temps, préparez la garniture de la pizza hawaïenne. Commencez par coupez en petits morceaux les tranches d'ananas. Réservez dans un bol.
6
Préparez les légumes. Lavez les tomates et le poivron rouge. Épluchez l'oignon rouge. Coupez en cubes les tomates et en lamelles le poivron et l'oignon rouge. Réservez le tout.
7
Dans une poêle, faites chauffer un peu d'huile. Pendant ce temps, coupez le blanc de poulet en petits morceaux. Saupoudrez le curry et le paprika sur les morceaux de poulet. Versez le poulet dans la poêle chaude. Cuire le blanc de poulet puis réservez. 
8
Après le repos de la pâte à pizza, pétrissez-la encore quelques minutes avant de l'étaler sur un plan de travail fariné. 
9
Badigeonnez la pizza de sauce tomate spéciale pizza (environ 3 cuillères à soupe). 
10
Préchauffez le four à 220°C. 
11
Ajoutez à la pizza les cubes de tomates, le poivron et l'oignon rouge en lamelles ainsi que les morceaux de poulet cuits.
12
Ajoutez les billes de mozzarella.
13
Pour finir, placez les morceaux d'ananas sur la pizza. 
14
Mettre au four environ 20 minutes à 220°C. Surveillez la cuisson de la pizza hawaïenne et vérifiez que l'ananas ne grille pas. 
15
Sortez la pizza hawaïenne du four une fois qu'elle est bien colorée ! Dégustez cette pizza faite maison et régalez-vous ! 
étéPizza
- La suite après cette vidéo -

Jeanne Vermech

Au sujet de l'auteur :

Toujours en étude de journalisme, Jeanne a choisi Demotivateur pour faire son stage de fin d’études. Véritable passionnée de sujets insolites, de littérature et de voyages, elle est très ouverte sur le monde et aspire à devenir journaliste d’investigation. Soucieuse de transmettre l’information la plus juste et d’éclairer le lecteur, notre stagiaire-rédactrice web a un petit faible pour les articles décalés.

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