Allumez le feu à l'apéro avec ces ailes de poulet légèrement épicées !

À manger avec les doigts, ces ailes de poulet croustillantes et caramélisées vont renverser vos papilles on vous le dit !
Confit au citron, en brochette, en club sandwich… Le poulet se décline à l'infini ! Tout aussi délicieux en marinade que rôti, aujourd'hui on cuisine le poulet dans une recette que vous allez adorer : des chicken wings ! Ces ailes de poulet à peine épicées et caramélisées se dévorent sans fin/faim ! À partager pour l'apéritif par exemple, on les trempe dans une sauce barbecue relevée jusqu'à s'en lécher les doigts, c'est terriblement gourmand… Osez reproduire le célèbre poulet frit façon KFC, vous n'en reviendrez pas !
Recette Ailes de poulet épicées
Ingrédients
- 12 ailes de poulet
- 70 g de beurre
- 1 c. à soupe de farine (bien bombée)
- 100 ml de miel
- 50 ml de sauce piquante
- 1 c. à soupe de sauce soja
- 2 gousses d'ail
- 1/2 citrons verts
- sel, poivre
Préparation
1
Déposer les ailes de poulet dans un plat allant au four. Préchauffer le four à 200°C.
2
Faire fondre le beurre et ajouter la farine pour former un roux. Quand la préparation devient "mousseuse", verser le miel, la sauce piquante et la sauce soja. Bien remuer et ajouter les gousses d'ail pressées ainsi que le jus du demi-citron vert.
3
Assaisonner de sel et de poivre avant de verser sur les ailes de poulet. Remuer pour qu'elles soient toutes imbibées de la marinade puis enfourner 30 minutes.
4
Déguster tiède avec une sauce !