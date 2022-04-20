Miam, on adore ce poulet parfumé au persil et au fromage ail et fines herbes !

Pour un repas familial, ce poulet rôti au persil fera parfaitement l'affaire au centre de la table ! C'est parti pour un moment de pure gourmandise dans le partage et la convivialité.
Le poulet rôti, c'est toujours une bonne idée ! Aujourd'hui, on le parfume au beurre persillé et au fromage ail et fines herbes pour encore plus de saveurs à chaque bouchée. Avec sa chair tendre et savoureuse et sa peau très croustillante, vous passerez forcément un bon moment à table avec des pommes de terre sautées par exemple. Si vous aimez le poulet, ensoleillez vos assiettes avec le poulet au citron ! C'est un délice. Vous vous régalerez également avec notre poulet crémeux aux champignons pour le dîner.
Recette Poulet rôti au persil
Ingrédients
- 1 poulet fermier
- 1 bouquet de persil plat
- 30 g de beurre mou
- 150 g de fromage ail et fines herbes
- 1 c. à soupe de huile d'olive
- 1 cube de bouillon de volaille
- 30 cl de eau
Préparation
1
Laver et ciseler grossièrement le persil puis le mélanger au beurre mou. Saler et poivrer.
2
Décoller délicatement la peau du poulet en commençant par le cou et étaler le beurre au persil sous toute la peau sans la déchirer. Mettre le fromage ail et fines herbes à l'intérieur du poulet fermier puis huiler toute la surface.
3
Mettre le poulet dans un plat. Diluer le cube de bouillon dans l'eau bouillante et verser 1 cm au fond du plat.
4
Enfourner à 180°c pendant 1h15 en arrosant régulièrement le poulet avec le jus. Servir bien chaud avec le jus récupéré dans le plat.