Miam, on adore ce poulet parfumé au persil et au fromage ail et fines herbes !

Pour un repas familial, ce poulet rôti au persil fera parfaitement l'affaire au centre de la table ! C'est parti pour un moment de pure gourmandise dans le partage et la convivialité.

Le poulet rôti, c'est toujours une bonne idée ! Aujourd'hui, on le parfume au beurre persillé et au fromage ail et fines herbes pour encore plus de saveurs à chaque bouchée. Avec sa chair tendre et savoureuse et sa peau très croustillante, vous passerez forcément un bon moment à table avec des pommes de terre sautées par exemple. Si vous aimez le poulet, ensoleillez vos assiettes avec le poulet au citron ! C'est un délice. Vous vous régalerez également avec notre poulet crémeux aux champignons pour le dîner.