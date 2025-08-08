Recette de sangria blanche aux pêches et au basilic pour un apéritif estival rafraîchissant

Cette sangria blanche aux pêches et basilic réinvente le cocktail espagnol traditionnel avec une touche estivale raffinée ! Le mariage du vin blanc sec avec les pêches juteuses et le basilic frais crée une boisson délicieusement parfumée et désaltérante. Parfaite pour les apéritifs entre amis ou les soirées en terrasse, cette sangria originale se prépare facilement à l'avance. Moins sucrée que la version au vin rouge, elle séduit par sa fraîcheur et son élégance ! Une recette qui va sans aucun doute devenir incontournable cet été pour impressionner vos convives. Si vous avez besoin d'idées de cocktails sans alcool, vous trouverez nos meilleurs mocktails ici.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Recette Sangria blanche aux pêches et basilic
Ingrédients
- 750 ml de vin blanc sec (type sauvignon)
- 3 pêches bien mûres
- 10 Feuilles de basilic
- 100 ml de liqueur de pêche
- 50 ml de sirop de sucre de canne
- 1 citron vert
- 300 ml de eau gazeuse
- glaçons
Préparation
1
Laver, dénoyauter et découper les pêches en quartiers fins.
2
Dans une grande carafe, verser le vin blanc, la liqueur de pêche, le sirop de sucre et le jus du citron vert.
3
Ajouter les quartiers de pêches et les feuilles de basilic frappées. Mélanger délicatement et laisser macérer pendant au moins 2 heures au frais (1 nuit idéalement).
4
Au moment de servir, compléter avec de l'eau gazeuse et beaucoup de glaçons !
L'astuce du chef
Pour éviter de diluer la sangria, congelez des quartiers de pêche pour remplacer une partie des glaçons !