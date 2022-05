Ce saumon en papillote renferme des surprises très gourmandes !

Avec du pesto et quelques légumes d'été, faites de ce saumon la star de votre assiette grâce à cette recette simple, rapide et très savoureuse.

Si vous ne savez pas trop comment cuisiner le poisson, réalisez des papillotes ! C'est hyper pratique et, avec cette cuisson healthy, vous pouvez vraiment vous faire plaisir autour de nombreuses recettes gourmandes. Aujourd'hui, on mise sur les saveurs très estivales du pesto avec le saumon et quelques légumes mais on peut aussi se régaler avec du cabillaud au piment et à l'huile d'olive ! Cette recette de saumon en papillote va devenir votre préférée de l'été, ou bien c'est celle-ci avec une compotée de rhubarbe, vos papilles vont adorer trancher ! Adoptez aussi le saumon rôti à l'ail et au miel pour plus de gourmandise dans l'assiette !