Ce saumon en papillote renferme des surprises très gourmandes !

Avec du pesto et quelques légumes d'été, faites de ce saumon la star de votre assiette grâce à cette recette simple, rapide et très savoureuse.
Si vous ne savez pas trop comment cuisiner le poisson, réalisez des papillotes ! C'est hyper pratique et, avec cette cuisson healthy, vous pouvez vraiment vous faire plaisir autour de nombreuses recettes gourmandes. Aujourd'hui, on mise sur les saveurs très estivales du pesto avec le saumon et quelques légumes mais on peut aussi se régaler avec du cabillaud au piment et à l'huile d'olive ! Cette recette de saumon en papillote va devenir votre préférée de l'été, ou bien c'est celle-ci avec une compotée de rhubarbe, vos papilles vont adorer trancher ! Adoptez aussi le saumon rôti à l'ail et au miel pour plus de gourmandise dans l'assiette !
Recette Saumon au pesto et aux légumes en papillote
Ingrédients
- 480 g de Haricots verts
- 4 pavés de saumon
- 4 c. à soupe de pesto
- 400 g de tomates cerises
- huile d'olive
- sel, poivre
Préparation
1
Préchauffer le four à 200°C.Faire blanchir les haricots verts dans de l'eau bouillante pendant 20 minutes
2
Faire blanchir les haricots verts dans de l'eau bouillante pendant 15 minutes environ puis les plonger dans de l'eau glacée pour conserver leur belle couleur verte.
3
Découper 4 morceaux dans du papier cuisson pour réaliser les papillotes.
4
Placer les haricots verts au centre puis déposer le saumon par-dessus. Étaler du pesto sur les pavés de saumon et ajouter tout autour des tomates cerises coupées en deux.
5
Arroser avec un filet d'huile d'olive, saler, poivrer puis bien refermer les papillotes.
6
Enfourner 30 minutes et déguster aussitôt !