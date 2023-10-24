Servez des pâtes au pesto et saumon pour le dîner ! Ce plat simple, généreux et délicieux fera l'unanimité à table.
Pour pimper les pâtes au saumon, ajoutez un peu de pesto ! C'est tout simple mais tellement gourmand. Les saveurs du pesto se marient à merveille avec le saumon. N'hésitez pas à parsemer de parmesan pour encore plus de gourmandise à la dégustation ! Et on vous conseille de réaliser votre pesto maison, c'est meilleur… Cette recette est idéale pour le dîner, très facile et rapide à préparer, les papilles de toute la famille ne pourront pas y résister ! Vous pouvez varier les plaisirs avec un pesto de butternut par exemple, une version automnale et pleine de gourmandise.
Recette Pâtes au pesto et saumon
Ingrédients
- 350 g de pâtes de votre choix
- 200 g de saumon frais en pavés
- 200 g de pesto
- huile d'olive
- sel, poivre
Préparation
1
Faire cuire les pâtes dans un grand volume d'eau bouillante en suivant les instructions du paquet.
2
Pendant ce temps, faire revenir le saumon dans une poêle avec un filet d'huile d'olive.
3
Ajouter le pesto dans la poêle et mélanger en "écrasant" le saumon.
4
Ajouter les pâtes cuites et égouttées dans la poêle avec un peu d'eau de cuisson si besoin pour délayer la sauce. Bien remuer, saler, poivrer et servir aussitôt !