Cette assiette raffinée, rafraîchissante et délicieuse va sans aucun doute plaire à vos papilles cet été ! Alors, vous osez le tartare de thon à la mangue ?

Après avoir dévoré un succulent tartare de crevettes et de mangue, régalez-vous avec cette version au thon ! C'est une idée d'entrée parfaite pour les beaux jours car c'est gourmand et très rafraîchissant. En plus, cette recette se prépare en un rien de temps. Pour une option sans poisson, découvrez le tartare de mangue, avocat et feta ! On en redemande encore et encore… Vos papilles et celles de vos convives ne diront certainement pas non à un tartare de saumon à l'avocat, pas vrai ? Vite, en cuisine !