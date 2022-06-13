Cette assiette raffinée, rafraîchissante et délicieuse va sans aucun doute plaire à vos papilles cet été ! Alors, vous osez le tartare de thon à la mangue ?
Après avoir dévoré un succulent tartare de crevettes et de mangue, régalez-vous avec cette version au thon ! C'est une idée d'entrée parfaite pour les beaux jours car c'est gourmand et très rafraîchissant. En plus, cette recette se prépare en un rien de temps. Pour une option sans poisson, découvrez le tartare de mangue, avocat et feta ! On en redemande encore et encore… Vos papilles et celles de vos convives ne diront certainement pas non à un tartare de saumon à l'avocat, pas vrai ? Vite, en cuisine !
Recette Tartare de thon à la mangue
Ingrédients
- 400 g de filet de thon très frais
- 1 mangue
- 1/2 oignon rouge
- 1 oignon nouveau
- Pour l'assaisonnement :
- 3 c. à soupe de huile de sésame
- 2 c. à soupe de Coriandre hachée
- 2 c. à soupe de jus de citron vert
- 1 petite échalote
- 1 c. à soupe de sauce soja
- sel, poivre
Préparation
1
Découper le thon en petits cubes. Détailler également la mangue en petits dés. Ciseler finement l'oignon rouge et la partie verte de l'oignon nouveau.
2
Déposer le tout dans un saladier et mélanger.
3
Préparer l'assaisonnement : mélanger l'huile de sésame, la coriandre hachée, le jus de citron vert, l'échalote hachée finement, la sauce soja, le sel et le poivre.
4
Verser dans le saladier et bien remuer. Réserver au frais 30 minutes.
5
À l'aide d'un emporte-pièce, servir le tartare de thon et de mangue bien frais !