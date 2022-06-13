Tartare de thon à la mangue facile

Par Célia Papaïx ·

Tartare de thon à la mangue

Cette assiette raffinée, rafraîchissante et délicieuse va sans aucun doute plaire à vos papilles cet été ! Alors, vous osez le tartare de thon à la mangue ?

Après avoir dévoré un succulent tartare de crevettes et de mangue, régalez-vous avec cette version au thon ! C'est une idée d'entrée parfaite pour les beaux jours car c'est gourmand et très rafraîchissant. En plus, cette recette se prépare en un rien de temps. Pour une option sans poisson, découvrez le tartare de mangue, avocat et feta ! On en redemande encore et encore… Vos papilles et celles de vos convives ne diront certainement pas non à un tartare de saumon à l'avocat, pas vrai ? Vite, en cuisine !

Recette Tartare de thon à la mangue

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 400 g de filet de thon très frais
  • 1 mangue
  • 1/2 oignon rouge
  • 1 oignon nouveau
  • Pour l'assaisonnement :
  • 3 c. à soupe de huile de sésame
  • 2 c. à soupe de Coriandre hachée
  • 2 c. à soupe de jus de citron vert
  • 1 petite échalote
  • 1 c. à soupe de sauce soja
  • sel, poivre

Préparation

1
Découper le thon en petits cubes. Détailler également la mangue en petits dés. Ciseler finement l'oignon rouge et la partie verte de l'oignon nouveau.
2
Déposer le tout dans un saladier et mélanger.
3
Préparer l'assaisonnement : mélanger l'huile de sésame, la coriandre hachée, le jus de citron vert, l'échalote hachée finement, la sauce soja, le sel et le poivre.
4
Verser dans le saladier et bien remuer. Réserver au frais 30 minutes.
5
À l'aide d'un emporte-pièce, servir le tartare de thon et de mangue bien frais !
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Tartare de thon à la mangue et avocat
Tartare de thon à la mangue et avocat
Tartare de thon
Tartare de thon
Tartare de crevettes à la mangue et avocat
Tartare de crevettes à la mangue et avocat
Tartare de saumon à l'avocat et à la mangue avec Léa Pacci
Tartare de saumon à l'avocat et à la mangue avec Léa Pacci
Tartare de thon rouge à l'asiatique, jaune d'oeuf mariné à la sauce soja
Tartare de thon rouge à l'asiatique, jaune d'oeuf mariné à la sauce soja
Tartare
Tartare
Tartare de crevettes et mangue
Tartare de crevettes et mangue
Tartare d'avocat, de mangue et de feta
Tartare d'avocat, de mangue et de feta
Bagel au saumon fumé et sauce tartare
Bagel au saumon fumé et sauce tartare
Tartare de saumon et vinaigrette au fruit de la passion de Cyril Lignac
Tartare de saumon et vinaigrette au fruit de la passion de Cyril Lignac