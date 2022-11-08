Craquez pour ces tartelettes aux noix et au caramel, une gourmandise à croquer de toute urgence

Ces tartelettes aux noix sont idéales pour se régaler cet automne ! Craquantes et surtout très gourmandes, vous allez succomber.
Impressionnez vos convives avec un dessert de saison facile à réaliser à la maison et très gourmand : des tartelettes aux noix et au caramel ! Ici, on utilise que des noix mais vous pouvez utiliser un mélange d'arachides pour varier les plaisirs (cacahuètes, noix de pécan, amandes, noisettes…). Vous allez craquer. Si vous souhaitez plus de moelleux, découvrez le cake aux noix, il va vous faire fondre.
Recette Tartelettes aux noix et au caramel
Ingrédients
- Pour les tartelettes :
- 120 g de beurre mou
- 80 g de sucre glace
- 30 g de noisettes en poudre
- 1 pincée de sel
- 1 oeuf
- 200 g de farine
- Pour la garniture :
- 250 g de cerneaux de noix
- 125 g de sucre
- 35 g de beurre demi-sel
- 75 ml de crème liquide entière
Préparation
1
Battre le beurre mou et le sucre glace tamisé. Incorporer la poudre de noisettes et la pincée de sel puis ajouter l'oeuf et bien remuer.
2
Ajouter la farine et travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien homogène. Former une boule, filmer et laisser reposer 2 heures au frais.
3
Abaisser la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie d'une épaisseur de 3 millimètres environ. Détailler des cercles de 12 cm de diamètre et foncer des moules à tartelettes beurrés et farinés (ou des cercles). Retirer l'excédent de pâte sur les bords et piquer le fond avec une fourchette.
4
Faire cuire à blanc dans un four chaud à 180°C pendant 15 à 20 minutes. Les tartelettes doivent être bien dorées. Laisser refroidir sur une grille.
5
Torréfier les cerneaux de noix au four pendant quelques minutes à 180°C. Hacher les noix grossièrement au couteau.
6
Dans une poêle ou une casserole, faire fondre le sucre pour réaliser un caramel foncé. Ajouter le beurre coupé en morceaux et, hors du feu, verser la crème liquide. Mélanger rapidement puis ajouter les noix.
7
Une fois les noix bien enrobées de caramel, verser sur les tartelettes et laisser refroidir avant de déguster.