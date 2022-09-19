Fondez de gourmandise pour le moelleux de ce cake aux noix

Par Célia Papaïx ·

Cake moelleux aux noix

Un dessert qui sera parfait pour l'arrivée de l'automne. Facile et rapide à préparer, ce cake aux noix est vraiment trop gourmand !

Une part au petit-déjeuner avec son café, à l'heure du goûter avec un thé bien chaud ou bien pour finir le repas sur une touche sucrée… Vous allez adorer cette recette de cake aux noix ! Vous pouvez tout aussi bien réaliser un banana bread moelleux aux noix pour encore plus de gourmandise ou bien des muffins allégés aux poires et aux noix pour craquer sans culpabiliser. En plus d'être délicieuses, les noix sont bonnes pour la santé : riche en fibres, en vitamines B, oméga 9… On ne boude plus les noix ! Faites également le plein d'énergie avec le gâteau aux noix et aux dattes.

Recette Cake moelleux aux noix

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 150 g de cerneaux de noix
  • 3 oeufs
  • 120 g de sucre
  • 80 g de maïzena
  • 1/2 sachet de levure
  • 120 g de beurre fondu

Préparation

1
Concasser la moitié des noix et mixer finement le reste.
2
Séparer les blancs des jaunes des oeufs. Battre les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
3
Incorporer la maïzena et la levure, bien mélanger. Verser enfin le beurre fondu et les noix et remuer.
4
Monter les blancs d'oeuf en neige puis les incorporer délicatement à la préparation précédente.
5
Verser la pâte dans un moule beurré. Enfourner 30 minutes à 180°C. Laisser refroidir légèrement avant de démouler et déguster.
CakeFacileAutomne
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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