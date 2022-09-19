Fondez de gourmandise pour le moelleux de ce cake aux noix

Un dessert qui sera parfait pour l'arrivée de l'automne. Facile et rapide à préparer, ce cake aux noix est vraiment trop gourmand !
Une part au petit-déjeuner avec son café, à l'heure du goûter avec un thé bien chaud ou bien pour finir le repas sur une touche sucrée… Vous allez adorer cette recette de cake aux noix ! Vous pouvez tout aussi bien réaliser un banana bread moelleux aux noix pour encore plus de gourmandise ou bien des muffins allégés aux poires et aux noix pour craquer sans culpabiliser. En plus d'être délicieuses, les noix sont bonnes pour la santé : riche en fibres, en vitamines B, oméga 9… On ne boude plus les noix ! Faites également le plein d'énergie avec le gâteau aux noix et aux dattes.
Recette Cake moelleux aux noix
Ingrédients
- 150 g de cerneaux de noix
- 3 oeufs
- 120 g de sucre
- 80 g de maïzena
- 1/2 sachet de levure
- 120 g de beurre fondu
Préparation
1
Concasser la moitié des noix et mixer finement le reste.
2
Séparer les blancs des jaunes des oeufs. Battre les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
3
Incorporer la maïzena et la levure, bien mélanger. Verser enfin le beurre fondu et les noix et remuer.
4
Monter les blancs d'oeuf en neige puis les incorporer délicatement à la préparation précédente.
5
Verser la pâte dans un moule beurré. Enfourner 30 minutes à 180°C. Laisser refroidir légèrement avant de démouler et déguster.