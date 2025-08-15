Recette de sangria blanche sans alcool : le mocktail super facile et gourmand pour l'été

Cette virgin sangria blanche aux pêches capture l'essence de l'été dans un verre très rafraîchissant ! Version non alcoolisée et plus élégante de la sangria traditionnelle, elle mêle la douceur des pêches de saison et des poires. Proposée sans alcool donc, cette boisson s'adapte à tous vos invités ! Elle nécessite d'être préparée à l'avance afin de développer tous ses arômes. Elle n'en sera que meilleure ! Ce mocktail est l'accompagnement idéal pour un apéro entre amis ou pour siroter au bord de la piscine cet été. Pour la version alcoolisée, suivez notre recette fruitée, toujours aux pêches pour l'été.
Recette Virgin sangria blanche
Ingrédients
- 750 ml de jus de raisin blanc
- 100 ml de sirop de pêche
- 4 pêches bien mûres
- 2 poires
- 1 citron vert
- 300 ml de eau gazeuse
- glaçons
- menthe fraîche
Préparation
1
Laver et couper les pêches et les poires en quartiers en gardant la peau.
2
Couper le citron vert en rondelles fines.
3
Dans une grande carafe, déposer les fruits. Ajouter 2 cuillères à soupe de sucre roux (optionnel) et mélanger délicatement.
4
Verser le jus de raisin blanc et le sirop de pêche. Ajouter des feuilles de menthe froissées, mélanger puis réserver au frais pendant au moins 2 heures (idéalement 4 heures voire une nuit).
5
Avant de servir, compléter avec de l'eau gazeuse et beaucoup de glaçons.