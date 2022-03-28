Ces aubergines farcies à la feta sont vraiment incroyablement gourmandes !

Vous allez adorer cette recette ultra-simple mais ultra-savoureuse. Ça sent bon l'été dans votre cuisine !
Les aubergines ? On adore. La feta ? On adore. Alors on ne peut qu'adorer ces aubergines farcies à la feta ! Les graines de grenade apportent fraîcheur et croquant pour rendre ce plat encore plus parfait qu'il ne l'était de base. Vous n'avez plus qu'à le servir en accompagnement lors d'un barbecue par exemple, c'est délicieux et super simple à refaire chez vous. Vous pouvez aussi vous faire plaisir avec des aubergines farcies au poulet ! À l'apéro, on dévore le caviar d'aubergines bien frais et bien gourmand. Transformez vos traditionnelles lasagnes avec notre version à l'aubergine succulente !
Recette Aubergines farcies à la feta
Ingrédients
- 2 grosses aubergines
- 200 g de feta
- 150 g de pignons de pin
- 1 poignée d'olives vertes
- huile d'olive
- sel, poivre
- 1 pincée de Piment d'Espelette
- 4 c. à soupe de graines de grenade
Préparation
1
Bien laver les aubergines et les couper en deux dans les sens de la longueur. Les évider (sans trouer la peau) à l'aide d'une petite cuillère et mettre la chair dans un mixeur. Garder les peaux pour les farcir ensuite.
2
Ajouter dans le mixeur la moitié de la feta émiettée, la moitié des pignons et un peu d'huile d'olive. Assaisonner de sel, poivre et piment d'Espelette. Mixer le tout.
3
Émietter le reste de la feta et couper les olives vertes en trois. Les incorporer ainsi que le reste des pignons dans la farce mixée. Bien mélanger et verser un peu d'huile d'olive si nécessaire.
4
Déposer les peaux d'aubergines dans un plat allant au four et les farcir de la préparation précédente. Verser un filet d'huile d'olive par-dessus et enfourner avec un peu d'eau au fond du plat pendant 45 minutes à 180°C.
5
Avant de servir, saupoudrer des graines de grenade sur les aubergines farcies. Déguster chaud ou froid !