Ces aubergines farcies à la feta sont vraiment incroyablement gourmandes !

Vous allez adorer cette recette ultra-simple mais ultra-savoureuse. Ça sent bon l'été dans votre cuisine !

Les aubergines ? On adore. La feta ? On adore. Alors on ne peut qu'adorer ces aubergines farcies à la feta ! Les graines de grenade apportent fraîcheur et croquant pour rendre ce plat encore plus parfait qu'il ne l'était de base. Vous n'avez plus qu'à le servir en accompagnement lors d'un barbecue par exemple, c'est délicieux et super simple à refaire chez vous. Vous pouvez aussi vous faire plaisir avec des aubergines farcies au poulet ! À l'apéro, on dévore le caviar d'aubergines bien frais et bien gourmand. Transformez vos traditionnelles lasagnes avec notre version à l'aubergine succulente !