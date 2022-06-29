Servez ces délicieuses bruschettas tomates mozzarella pour votre prochain apéritif estival !

Par Célia Papaïx ·

Bruschettas tomates mozzarella

Les saveurs de l'Italie s'invitent à table avec ces bruschettas tomates mozza absolument irrésistibles !

À l'heure de l'apéro, les bruschettas sont toujours une bonne idée ! Conviviales, craquantes et gourmandes, on peut les préparer de mille et une façons pour se régaler à tous les coups. Aujourd'hui, on part sur une classique mais efficace : les bruschettas tomates mozzarella. Avec un peu de pesto, voyage en Italie garanti ! À partager (ou pas), vous allez forcément les adorer. Pour plus de moelleux, on vous conseille la focaccia au pesto, jambon et mozzarella. C'est vraiment trop gourmand…

Recette Bruschettas tomates mozzarella

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 6 tranches de pain de campagne
  • 1 gousse d'ail
  • 6 c. à café de pesto
  • 1 boule de mozzarella
  • 120 g de tomates cerises
  • 1 petit bouquet de basilic
  • huile d'olive
  • crème de balsamique
  • 2 c. à soupe de pignons de pin
  • sel, poivre

Préparation

1
Frotter la gousse d'ail sur les tranches de pain. Enfourner 5 minutes à 200°C en position grill.
2
Tartiner les tranches de pain avec le pesto puis déposer des morceaux de mozzarella, des tomates cerises et des feuilles de basilic.
3
Arroser d'huile d'olive et de crème de balsamique.
4
Torréfier les pignons de pin dans une poêle à sec sans les faire bruler. Les parsemer sur les bruschettas puis assaisonner de sel et de poivre avant de déguster !
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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