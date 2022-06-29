Servez ces délicieuses bruschettas tomates mozzarella pour votre prochain apéritif estival !

Les saveurs de l'Italie s'invitent à table avec ces bruschettas tomates mozza absolument irrésistibles !
À l'heure de l'apéro, les bruschettas sont toujours une bonne idée ! Conviviales, craquantes et gourmandes, on peut les préparer de mille et une façons pour se régaler à tous les coups. Aujourd'hui, on part sur une classique mais efficace : les bruschettas tomates mozzarella. Avec un peu de pesto, voyage en Italie garanti ! À partager (ou pas), vous allez forcément les adorer. Pour plus de moelleux, on vous conseille la focaccia au pesto, jambon et mozzarella. C'est vraiment trop gourmand…
Recette Bruschettas tomates mozzarella
Ingrédients
- 6 tranches de pain de campagne
- 1 gousse d'ail
- 6 c. à café de pesto
- 1 boule de mozzarella
- 120 g de tomates cerises
- 1 petit bouquet de basilic
- huile d'olive
- crème de balsamique
- 2 c. à soupe de pignons de pin
- sel, poivre
Préparation
1
Frotter la gousse d'ail sur les tranches de pain. Enfourner 5 minutes à 200°C en position grill.
2
Tartiner les tranches de pain avec le pesto puis déposer des morceaux de mozzarella, des tomates cerises et des feuilles de basilic.
3
Arroser d'huile d'olive et de crème de balsamique.
4
Torréfier les pignons de pin dans une poêle à sec sans les faire bruler. Les parsemer sur les bruschettas puis assaisonner de sel et de poivre avant de déguster !