Servez ces délicieuses bruschettas tomates mozzarella pour votre prochain apéritif estival !

Les saveurs de l'Italie s'invitent à table avec ces bruschettas tomates mozza absolument irrésistibles !

À l'heure de l'apéro, les bruschettas sont toujours une bonne idée ! Conviviales, craquantes et gourmandes, on peut les préparer de mille et une façons pour se régaler à tous les coups. Aujourd'hui, on part sur une classique mais efficace : les bruschettas tomates mozzarella. Avec un peu de pesto, voyage en Italie garanti ! À partager (ou pas), vous allez forcément les adorer. Pour plus de moelleux, on vous conseille la focaccia au pesto, jambon et mozzarella. C'est vraiment trop gourmand…