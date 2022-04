Un butter chicken si onctueux et gourmand qu'il deviendra votre nouveau plat préféré !

Originaire d'Inde, le butter chicken est une recette à base de poulet mariné aux épices dans une sauce au beurre. Vous êtes prêt pour voyager le temps d'un repas gourmand ? Filez vite en cuisine pour reproduire ce butter chicken !

Embarquez pour un aller express vers New Delhi avec ce butter chicken facile à préparer chez vous ! Au menu ? Du poulet, des épices et un peu de beurre pour une sauce très onctueuse ! Servez ce plat relevé et gourmand avec du riz et du pain naan, c'est vraiment trop bon et vos convives vont adorer cette recette. Si vous aimez les recettes indiennes, réalisez un poulet tikka masala ! Avec son mélange d'épices, ce plat vous fera également voyager à l'autre bout du monde. Pour plus de douceur, osez le colombo de poulet au lait de coco !