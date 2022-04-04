Un butter chicken si onctueux et gourmand qu'il deviendra votre nouveau plat préféré !

Originaire d'Inde, le butter chicken est une recette à base de poulet mariné aux épices dans une sauce au beurre. Vous êtes prêt pour voyager le temps d'un repas gourmand ? Filez vite en cuisine pour reproduire ce butter chicken !
Embarquez pour un aller express vers New Delhi avec ce butter chicken facile à préparer chez vous ! Au menu ? Du poulet, des épices et un peu de beurre pour une sauce très onctueuse ! Servez ce plat relevé et gourmand avec du riz et du pain naan, c'est vraiment trop bon et vos convives vont adorer cette recette. Si vous aimez les recettes indiennes, réalisez un poulet tikka masala ! Avec son mélange d'épices, ce plat vous fera également voyager à l'autre bout du monde. Pour plus de douceur, osez le colombo de poulet au lait de coco !
Ingrédients
- 4 blancs de poulet
- 1 c. à soupe de concentré de tomates
- 2 gousses d'ail
- 3 cm de gingembre frais
- 4 c. à café de garam massala
- 1 citron vert
- 1 oignon
- 1 c. à soupe de cumin
- 1 c. à soupe de coriandre
- 1 c. à café de paprika
- 400 g de tomates concassées
- 50 g de noix de cajou
- 2 c. à soupe de huile neutre
- 50 g de beurre
- 10 cl de crème fraîche
Préparation
1
Découper les blancs de poulet en aiguillettes et préparer la marinade avec le concentré de tomates, une gousse d'ail pressée, la moitié du gingembre râpé, une pincée de sel, deux cuillères à café de garam massala et le jus du demi-citron. Bien mélanger les morceaux de poulet et réserver au frais.
2
Faire revenir l'oignon émincé, l'autre gousse d'ail haché et le reste du gingembre râpé dans une sauteuse en remuant régulièrement pendant 10 minutes.
3
Ajouter le reste de garam massala, le cumin, la coriandre, le paprika et bien mélanger pour que les épices se torréfient légèrement. Verser un verre d'eau puis laisser évaporer.
4
Mettre les tomates concassées et les noix de cajou dans la sauteuse, verser de nouveau un grand verre d'eau puis couvrir et laisser mijoter 20 minutes à feu doux.
5
Faire cuire le poulet mariné dans une poêle avec l'huile pour qu'il soit doré sur toutes ses faces.
6
Mixer la sauce pour qu'elle soit bien lisse et la remettre dans la sauteuse avec le beurre coupé en petits morceaux ainsi que le poulet. Laisser cuire 10 minutes avant d'ajouter la crème fraîche.