Voici un cake ultra-moelleux à la rhubarbe pour profiter des beaux jours

La douceur et le moelleux de ce cake à la rhubarbe vous laisseront sans voix… Du petit-déjeuner au goûter, on ne s'en passe plus !
Le crumble aux fraises et à la rhubarbe ou encore la tarte à la rhubarbe, on connaît désormais par cœur. Alors pour varier un peu les recettes autour de cette plante, pourquoi ne pas préparer un cake bien moelleux ? Il est parfait pour accompagner la tasse de café du matin ou pour le petit creux dans l'après-midi ! Gourmand, fruité mais surtout très facile à refaire à la maison, ce cake est absolument irrésistible… Et parce qu'en ce moment on profite à fond de la rhubarbe, essayez donc ce saumon rôti accompagné d'une compotée de rhubarbe, c'est délicieux !
Recette Cake moelleux à la rhubarbe
Ingrédients
- 200 g de farine
- 150 g de sucre blond
- 1 sachet de levure
- 3 oeufs
- 100 ml de crème liquide
- 60 g de beurre
- 500 g de rhubarbe
Préparation
1
Mélanger la farine, le sucre, la levure, les oeufs et la crème liquide. Verser le beurre fondu pour détendre la pâte et mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse et homogène.
2
Beurrer et fariner un moule à cake. Verser la pâte et réserver 1 heure au congélateur.
3
Pendant ce temps, éplucher la rhubarbe et tailler les tiges en tronçons. Saupoudrer avec 50 g de sucre et laisser dégorger.
4
Sortir le cake puis planter les tronçons de rhubarbe droit dans le moule (garder le jus).
5
Enfourner 50 minutes à 170°C. Laisser refroidir le cake avant de le démouler puis napper avec le jus de rhubarbe.