Voici un cake ultra-moelleux à la rhubarbe pour profiter des beaux jours

Par Célia Papaïx ·

Cake moelleux à la rhubarbe

La douceur et le moelleux de ce cake à la rhubarbe vous laisseront sans voix… Du petit-déjeuner au goûter, on ne s'en passe plus !

Le crumble aux fraises et à la rhubarbe ou encore la tarte à la rhubarbe, on connaît désormais par cœur. Alors pour varier un peu les recettes autour de cette plante, pourquoi ne pas préparer un cake bien moelleux ? Il est parfait pour accompagner la tasse de café du matin ou pour le petit creux dans l'après-midi ! Gourmand, fruité mais surtout très facile à refaire à la maison, ce cake est absolument irrésistible… Et parce qu'en ce moment on profite à fond de la rhubarbe, essayez donc ce saumon rôti accompagné d'une compotée de rhubarbe, c'est délicieux !

Recette Cake moelleux à la rhubarbe

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:50
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 g de farine
  • 150 g de sucre blond
  • 1 sachet de levure
  • 3 oeufs
  • 100 ml de crème liquide
  • 60 g de beurre
  • 500 g de rhubarbe

Préparation

1
Mélanger la farine, le sucre, la levure, les oeufs et la crème liquide. Verser le beurre fondu pour détendre la pâte et mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse et homogène.
2
Beurrer et fariner un moule à cake. Verser la pâte et réserver 1 heure au congélateur.
3
Pendant ce temps, éplucher la rhubarbe et tailler les tiges en tronçons. Saupoudrer avec 50 g de sucre et laisser dégorger.
4
Sortir le cake puis planter les tronçons de rhubarbe droit dans le moule (garder le jus).
5
Enfourner 50 minutes à 170°C. Laisser refroidir le cake avant de le démouler puis napper avec le jus de rhubarbe.
Cake
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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