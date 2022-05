Voici un cake ultra-moelleux à la rhubarbe pour profiter des beaux jours

La douceur et le moelleux de ce cake à la rhubarbe vous laisseront sans voix… Du petit-déjeuner au goûter, on ne s'en passe plus !

Le crumble aux fraises et à la rhubarbe ou encore la tarte à la rhubarbe, on connaît désormais par cœur. Alors pour varier un peu les recettes autour de cette plante, pourquoi ne pas préparer un cake bien moelleux ? Il est parfait pour accompagner la tasse de café du matin ou pour le petit creux dans l'après-midi ! Gourmand, fruité mais surtout très facile à refaire à la maison, ce cake est absolument irrésistible… Et parce qu'en ce moment on profite à fond de la rhubarbe, essayez donc ce saumon rôti accompagné d'une compotée de rhubarbe, c'est délicieux !