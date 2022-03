Découvrez le pouding chômeur aux fraises, un dessert gourmand et frais à tester d'urgence !

Vous ne connaissez pas le pouding chômeur ? Ce dessert traditionnel québécois est un véritable délice pour les papilles ! Et avec des fraises, on ajoute une touche fruitée qui vous fera rougir de plaisir.

Pas cher et très facile à reproduire à la maison, le pouding chômeur est un dessert qui nous vient tout droit du Québec et qui a marqué nos palais gourmands. On a voulu profiter du retour des beaux jours et de la saison des fraises pour vous proposer une version fruitée et plus «légère». Vous n'y résisterez pas, on prend les paris ! Vous pouvez servir une part de pouding chômeur aux fraises d'une boule de glace à la vanille ou d'un sorbet aux fraises pour encore plus de gourmandise. Craquez également pour la pavlova aux fraises et fruits rouges, elle est tout simplement incroyablement délicieuse…