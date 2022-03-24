Découvrez le pouding chômeur aux fraises, un dessert gourmand et frais à tester d'urgence !

Vous ne connaissez pas le pouding chômeur ? Ce dessert traditionnel québécois est un véritable délice pour les papilles ! Et avec des fraises, on ajoute une touche fruitée qui vous fera rougir de plaisir.
Pas cher et très facile à reproduire à la maison, le pouding chômeur est un dessert qui nous vient tout droit du Québec et qui a marqué nos palais gourmands. On a voulu profiter du retour des beaux jours et de la saison des fraises pour vous proposer une version fruitée et plus «légère». Vous n'y résisterez pas, on prend les paris ! Vous pouvez servir une part de pouding chômeur aux fraises d'une boule de glace à la vanille ou d'un sorbet aux fraises pour encore plus de gourmandise. Craquez également pour la pavlova aux fraises et fruits rouges, elle est tout simplement incroyablement délicieuse…
Recette Pouding chômeur aux fraises
Ingrédients
- 670 g de fraise
- 150 g de sucre
- 2 c. à soupe de jus de citron
- 1 c. à thé de fécule de maïs
- 180 g de farine
- 1 c. à café de levure chimique
- 1 pincée de sel
- 200 g de sucre
- 1 c. à café de extrait de vanille
- 1 oeuf
- 60 g de beurre fondu
- 180 ml de lait
Préparation
1
Laver, équeuter et couper en quatre les fraises. Les mettre dans une casserole avec 150 g de sucre, le jus de citron et la fécule de maïs puis porter le tout à ébullition en remuant régulièrement.
2
Verser cette préparation dans un moule d'environ 4 cm de hauteur.
3
Mélanger la farine, la levure chimique et la pincée de sel. Dans un autre récipient, battre le sucre avec l'extrait de vanille, l'oeuf et le beurre fondu.
4
Incorporer petit à petit le mélange de poudres dans l'autre récipient en alternant avec le lait et en remuant sans cesse jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène.
5
Verser la pâte dans le moule puis enfourner 45 à 50 minutes à 180°C.
L'astuce du chef
Décorer le pouding chômeur avec quelques fraises fraîches !