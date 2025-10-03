Chocolat chaud aux épices : la meilleure boisson de la saison !

Par Célia Papaïx ·

Chocolat chaud aux épices

Ce chocolat chaud aux épices transforme la boisson classique en réconfort automnal absolu ! Parfumée et chaleureuse, cette recette de chocolat chaud maison associe le cacao onctueux aux épices douces pour créer une boisson plus originale mais très gourmande. Cette tasse va accompagner à merveille vos soirées fraîches d'automne ou un après-midi sous un plaid douillet. Le chocolat chaud aux épices ravira petits et grands et si vous êtes vraiment très gourmand, on ne peut que vous recommander cette recette à l'ancienne absolument incroyable !

Recette Chocolat chaud aux épices

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 500 ml de lait entier
  • 100 g de chocolat noir 70%
  • 2 c. à soupe de cacao en poudre non sucré
  • 2 c. à soupe de sucre
  • 1 bâton de cannelle
  • 3 clous de girofle
  • 1 pincée de muscade
  • 1 pincée de Piment d'Espelette

Préparation

1
Faire chauffer le lait à feu doux avec la cannelle et les clous de girofle pendant 5 minutes.
2
Retirer la cannelle et les clous de girofle puis ajouter le chocolat noir cassé en morceaux. Fouetter jusqu'à ce qu'il soit bien fondu.
3
Ajouter le cacao en poudre, le sucre, la muscade et le piment et bien fouetter le tout. Laisser chauffer à feu doux sans faire bouillir.
4
Servir dans des tasses avec, pourquoi pas, de la chantilly et un peu de cannelle en poudre !
DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA RECETTE
- La suite après cette vidéo -
Boisson chaude Automne Hiver Facile Rapide Gouter
Plus de recettes
Chocolat chaud au chocolat blanc et aux épices de Noël
Chocolat chaud au chocolat blanc et aux épices de Noël
Vin chaud aux épices
Vin chaud aux épices
Jus de pomme aux épices chaud
Jus de pomme aux épices chaud
Cidre chaud à la poire et aux épices
Cidre chaud à la poire et aux épices
Pain d'épices recouvert de chocolat
Pain d'épices recouvert de chocolat
Chocolat chaud traditionnel
Chocolat chaud traditionnel
Chocolat chaud aux épices
Chocolat chaud aux épices
Chocolat chaud de Noël
Chocolat chaud de Noël
Chocolat chaud crémeux
Chocolat chaud crémeux
Chocolat chaud à l'ancienne
Chocolat chaud à l'ancienne