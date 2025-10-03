Chocolat chaud aux épices : la meilleure boisson de la saison !

Ce chocolat chaud aux épices transforme la boisson classique en réconfort automnal absolu ! Parfumée et chaleureuse, cette recette de chocolat chaud maison associe le cacao onctueux aux épices douces pour créer une boisson plus originale mais très gourmande. Cette tasse va accompagner à merveille vos soirées fraîches d'automne ou un après-midi sous un plaid douillet. Le chocolat chaud aux épices ravira petits et grands et si vous êtes vraiment très gourmand, on ne peut que vous recommander cette recette à l'ancienne absolument incroyable !
Recette Chocolat chaud aux épices
Ingrédients
- 500 ml de lait entier
- 100 g de chocolat noir 70%
- 2 c. à soupe de cacao en poudre non sucré
- 2 c. à soupe de sucre
- 1 bâton de cannelle
- 3 clous de girofle
- 1 pincée de muscade
- 1 pincée de Piment d'Espelette
Préparation
1
Faire chauffer le lait à feu doux avec la cannelle et les clous de girofle pendant 5 minutes.
2
Retirer la cannelle et les clous de girofle puis ajouter le chocolat noir cassé en morceaux. Fouetter jusqu'à ce qu'il soit bien fondu.
3
Ajouter le cacao en poudre, le sucre, la muscade et le piment et bien fouetter le tout. Laisser chauffer à feu doux sans faire bouillir.
4
Servir dans des tasses avec, pourquoi pas, de la chantilly et un peu de cannelle en poudre !