Espresso Martini facile : la recette authentique du cocktail le plus viral du moment !

L'espresso martini est LE cocktail qui fait fureur sur les réseaux sociaux et dans les bars branchés du monde entier ! Ce mélange audacieux de café espresso, de vodka et de liqueur de café crée une boisson sophistiquée surmontée d'une mousse onctueuse irrésistible. Parfait pour l'apéritif ou après le dîner, ce cocktail énergisant allie l'amertume du café à la douceur subtile de la liqueur. Il est prêt en seulement 2 minutes avec un shaker. L'espresso martini maison impressionnera vos invités sans effort ! Découvrez vite cette recette authentique et tous ses secrets pour obtenir cette mousse crémeuse signature.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Recette Cocktail espresso martini
Ingrédients
- 50 ml de vodka
- 30 ml de liqueur de café (Kahlúa ou Tia Maria)
- 30 ml de espresso fraîchement préparé et refroidi
- 10 ml de sirop de sucre
- glaçons
- 3 grains de café pour la décoration
Préparation
1
Faire un court espresso et le laisser refroidir quelques minutes. S'il est trop chaud, vous n'aurez pas de mousse !
2
Placer un verre à martini au congélateur pendant 5 minutes ou le remplir de glaçons avec de l'eau pendant la préparation.
3
Dans un shaker rempli de glaçons, verser la vodka, la liqueur de café, l'espresso refroidi et le sirop de sucre.
4
Fermer le shaker et secouer énergiquement pendant 15 à 20 secondes pour créer une belle mousse.
5
Vider le verre à martini et filtrer le cocktail dedans à l'aide d'une passoire fine. La mousse doit former une belle couche à la surface (verser lentement).
6
Disposer délicatement 3 grains de café sur la mousse.