Espresso Martini facile : la recette authentique du cocktail le plus viral du moment !

Par Célia Papaïx ·

Cocktail espresso martini

L'espresso martini est LE cocktail qui fait fureur sur les réseaux sociaux et dans les bars branchés du monde entier ! Ce mélange audacieux de café espresso, de vodka et de liqueur de café crée une boisson sophistiquée surmontée d'une mousse onctueuse irrésistible. Parfait pour l'apéritif ou après le dîner, ce cocktail énergisant allie l'amertume du café à la douceur subtile de la liqueur. Il est prêt en seulement 2 minutes avec un shaker. L'espresso martini maison impressionnera vos invités sans effort ! Découvrez vite cette recette authentique et tous ses secrets pour obtenir cette mousse crémeuse signature.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Recette Cocktail espresso martini

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:02
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 50 ml de vodka
  • 30 ml de liqueur de café (Kahlúa ou Tia Maria)
  • 30 ml de espresso fraîchement préparé et refroidi
  • 10 ml de sirop de sucre
  • glaçons
  • 3 grains de café pour la décoration

Préparation

1
Faire un court espresso et le laisser refroidir quelques minutes. S'il est trop chaud, vous n'aurez pas de mousse !
2
Placer un verre à martini au congélateur pendant 5 minutes ou le remplir de glaçons avec de l'eau pendant la préparation.
3
Dans un shaker rempli de glaçons, verser la vodka, la liqueur de café, l'espresso refroidi et le sirop de sucre.
4
Fermer le shaker et secouer énergiquement pendant 15 à 20 secondes pour créer une belle mousse.
5
Vider le verre à martini et filtrer le cocktail dedans à l'aide d'une passoire fine. La mousse doit former une belle couche à la surface (verser lentement).
6
Disposer délicatement 3 grains de café sur la mousse.
DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA RECETTE
- La suite après cette vidéo -
Cocktail Classiques Facile Rapide
Plus de recettes
Cocktail Negroni Rubino de Martini® et sa bruschetta jambon fromage
Cocktail Negroni Rubino de Martini® et sa bruschetta jambon fromage
Cocktail Martini® Royale et aubergines roulées à la ricotta et au jambon de Parme
Cocktail Martini® Royale et aubergines roulées à la ricotta et au jambon de Parme
Cocktail Martini® e Tonic au citron vert et assiette de billes de mozzarella frites
Cocktail Martini® e Tonic au citron vert et assiette de billes de mozzarella frites
Martini : 160 ans de passion, de tradition et de style à l’italienne
Martini : 160 ans de passion, de tradition et de style à l’italienne
Martini Brut over ice et ses mini-croissants au pesto, au jambon de Parme et au chèvre frais
Martini Brut over ice et ses mini-croissants au pesto, au jambon de Parme et au chèvre frais
Cocktail à la lavande
Cocktail à la lavande
Cocktail espresso martini
Cocktail espresso martini
Espresso Martini
Espresso Martini
Cocktail Pornstar Martini
Cocktail Pornstar Martini
Cocktail rhubarbe et gingembre
Cocktail rhubarbe et gingembre