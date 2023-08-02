Craquez pour cette recette simple de concombre farci au thon, une bouchée légère, gourmande et pas chère

Par Célia Papaïx ·

Concombre farci au thon

Vos papilles vont craquer pour cette bouchée originale et gourmande à l'heure de l'apéro. À préparer à la vitesse de l'éclair et sans se ruiner !

Surprenez vos convives avec cette recette de concombre farci au thon ! C'est vraiment très simple à faire et il ne vous faudra que quelques ingrédients économiques pour préparer cette bouchée de fraîcheur à croquer pour l'apéro. N'hésitez pas à assaisonner à votre convenance les rillettes de thon : un peu de piment, des oignons crus émincés, des herbes aromatiques de votre choix… Faites-vous plaisir ! Cette recette légère et estivale saura combler de gourmandise les papilles de tout le monde. Si vous préférez le sucré salé, on vous conseille les délicieuses pêches farcies au thon.

Recette Concombre farci au thon

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 concombre
  • 150 g de fromage frais
  • 1 boîte de thon au naturel
  • jus de citron
  • poivre
  • 1/2 bouquet de ciboulette

Préparation

1
Éplucher le concombre et le couper en deux dans le sens de la largeur. Vider les graines à l'aide d'une cuillère parisienne (attention à ne pas le "trouer").
2
Mélanger le fromage frais avec le thon émietté et égoutté. Arroser de jus de citron, poivrer et ajouter la ciboulette ciselée finement.
3
Farcir le concombre avec cette préparation et découper des petites bouchées. Servir bien frais !
Apéritif dînatoirePas chèresHealthyétéFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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