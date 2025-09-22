Recette facile des cookies aux pralines roses, une spécialité de Lyon très gourmande

Par Célia Papaïx ·

Cookies moelleux aux pralines roses

Les cookies aux pralines roses sont la nouvelle tendance pâtissière qui fait fureur ! Cette spécialité lyonnaise revisitée apporte une touche d'originalité aux traditionnels cookies américains. Ces petits gâteaux moelleux, parsemés de pralines roses croquantes, offrent un parfait équilibre entre douceur et gourmandise. Faciles à réaliser en 20 minutes, économiques et parfaits pour le goûter, ils séduiront petits et grands. Découvrez cette recette authentique qui transformera votre cuisine en véritable pâtisserie lyonnaise !

Recette Cookies moelleux aux pralines roses

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 g de farine
  • 100 g de beurre demi-sel ramolli
  • 80 g de sucre roux
  • 60 g de sucre blanc
  • 1 oeuf
  • 150 g de pralines roses concassées
  • 1 c. à café de extrait de vanille
  • 1/2 c. à café de levure chimique
  • 1 pincée de sel

Préparation

1
Dans un saladier, mélanger la farine avec la levure et le sel.
2
À part, fouetter le beurre mou (mais pas fondu) avec les sucres jusqu'à l'obtention d'une texture crémeuse. Incorporer l'oeuf et la vanille et bien mélanger.
3
Verser les poudres et mélanger jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Ajouter délicatement les pralines roses.
4
Former des boules de pâte (de la taille d'une noix environ) et les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson en les espaçant.
5
Enfourner à 180°C pendant 12 à 15 minutes. Les cookies doivent être dorés sur les bords mais encore moelleux au centre. Laisser refroidir 5 minutes avant de transférer sur une grille.
