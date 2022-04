Réalisez une traditionnelle escalope de veau à la milanaise, c'est facile et rapide et trop bon !

Pas besoin d'être un grand chef en cuisine pour préparer une délicieuse escalope à la milanaise et on va vous le prouver avec cette recette simple et gourmande !

Servie avec des frites ou de la salade, l'escalope à la milanaise est tout simplement une escalope de veau panée. Et voilà ! Un peu de parmesan dans la chapelure pour la gourmandise, un filet de citron pour la finition, c'est prêt. On vous conseille de choisir un morceau de veau dans le faux-filet pour une viande tendre. Si vous aimez les recettes d'escalope, retrouvez notre recette gourmande de poulet façon Hasselback, c'est incroyable ! Et pour ceux qui adorent les plats régressifs et faciles à faire, le cordon-bleu maison fait toujours son effet auprès des petits et des grands gourmands…