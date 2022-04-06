Réalisez une traditionnelle escalope de veau à la milanaise, c'est facile et rapide et trop bon !

Par Célia Papaïx ·

Escalope milanaise

Pas besoin d'être un grand chef en cuisine pour préparer une délicieuse escalope à la milanaise et on va vous le prouver avec cette recette simple et gourmande !

Servie avec des frites ou de la salade, l'escalope à la milanaise est tout simplement une escalope de veau panée. Et voilà ! Un peu de parmesan dans la chapelure pour la gourmandise, un filet de citron pour la finition, c'est prêt. On vous conseille de choisir un morceau de veau dans le faux-filet pour une viande tendre. Si vous aimez les recettes d'escalope, retrouvez notre recette gourmande de poulet façon Hasselback, c'est incroyable ! Et pour ceux qui adorent les plats régressifs et faciles à faire, le cordon-bleu maison fait toujours son effet auprès des petits et des grands gourmands…

Recette Escalope milanaise

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 escalopes de veau
  • 50 g de farine
  • 2 oeufs
  • 30 g de parmesan
  • 100 g de chapelure
  • 20 g de beurre
  • sel, poivre
  • huile d'olive

Préparation

1
Déposer les escalopes de veau entre deux feuilles de papier cuisson et les aplatir à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Assaisonner de sel et de poivre des deux côtés.
2
Mettre la farine dans une première assiette creuse. Battre les oeufs avec du sel et du poivre dans une deuxième. Mélanger la chapelure et le parmesan râpé dans une troisième.
3
Passer les escalopes dans la farine des deux côtés puis secouer pour retirer l'excédent. Tremper dans les oeufs battus et finir par rouler dans la chapelure. Réserver au frais à plat pendant 15 minutes.
4
Faire fondre le beurre dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Quand il commence à mousser, ajouter les escalopes pour les dorer des deux côtés et laisser cuire 3 à 4 minutes sur les deux faces.
5
Servir avec un peu de fleur de sel, du poivre du moulin et du citron.
ClassiquesFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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