Réalisez une traditionnelle escalope de veau à la milanaise, c'est facile et rapide et trop bon !

Pas besoin d'être un grand chef en cuisine pour préparer une délicieuse escalope à la milanaise et on va vous le prouver avec cette recette simple et gourmande !
Servie avec des frites ou de la salade, l'escalope à la milanaise est tout simplement une escalope de veau panée. Et voilà ! Un peu de parmesan dans la chapelure pour la gourmandise, un filet de citron pour la finition, c'est prêt. On vous conseille de choisir un morceau de veau dans le faux-filet pour une viande tendre. Si vous aimez les recettes d'escalope, retrouvez notre recette gourmande de poulet façon Hasselback, c'est incroyable ! Et pour ceux qui adorent les plats régressifs et faciles à faire, le cordon-bleu maison fait toujours son effet auprès des petits et des grands gourmands…
Recette Escalope milanaise
Ingrédients
- 4 escalopes de veau
- 50 g de farine
- 2 oeufs
- 30 g de parmesan
- 100 g de chapelure
- 20 g de beurre
- sel, poivre
- huile d'olive
Préparation
1
Déposer les escalopes de veau entre deux feuilles de papier cuisson et les aplatir à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Assaisonner de sel et de poivre des deux côtés.
2
Mettre la farine dans une première assiette creuse. Battre les oeufs avec du sel et du poivre dans une deuxième. Mélanger la chapelure et le parmesan râpé dans une troisième.
3
Passer les escalopes dans la farine des deux côtés puis secouer pour retirer l'excédent. Tremper dans les oeufs battus et finir par rouler dans la chapelure. Réserver au frais à plat pendant 15 minutes.
4
Faire fondre le beurre dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Quand il commence à mousser, ajouter les escalopes pour les dorer des deux côtés et laisser cuire 3 à 4 minutes sur les deux faces.
5
Servir avec un peu de fleur de sel, du poivre du moulin et du citron.