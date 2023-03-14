Laissez-vous emporter par les saveurs gourmandes de l'osso buco à la milanaise traditionnel !

Une recette traditionnelle venue tout droit d'Italie qui est ultra-savoureuse et tendre ! Vous n'allez pas y résister.
L'osso buco à la milanaise est un plat qui ressemble à un ragoût de jarret de veau, lentement mijoté dans une sauce très savoureuse composée traditionnellement de légumes et d'un bouquet garni. On peut le servir avec un risotto à la milanaise ou bien avec des pâtes, et vous verrez, c'est super facile à préparer ! La viande est super tendre et il est presque impossible d'y résister… Si vous aimez la cuisine italienne, on vous recommande vivement de terminer votre repas par des maritozzi, ces petites brioches garnies de crème. C'est délicieux !
Recette Osso buco à la milanaise traditionnel
Ingrédients
- 300 g de oignon
- 300 g de carotte
- 2 branches de céleri
- 2 gousses d'ail
- 300 g de tomate
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- 1 kg de jarret de veau (en tranches)
- 3 c. à soupe de farine
- sel, poivre
- 50 g de beurre
- 1 verre de vin blanc
- 1 bouquet garni
- 1 citron jaune non traité
- 1/2 bouquet de persil plat
Préparation
1
Éplucher les oignons et les carottes puis les tailler en petits cubes. Émincer finement les branches de céleri et les gousses d'ail.
2
Faire revenir le tout dans une cocotte avec de l'huile d'olive pendant une dizaine de minutes.
3
Pendant ce temps, faire bouillir les tomates rapidement puis retirer la peau, les pépins et tailler la chair en petits cubes. Les ajouter dans la cocotte, saler, poivrer et laisser mijoter à feu doux.
4
Rouler les morceaux de jarret dans la farine et les assaisonner de sel et de poivre. Les faire dorer sur toutes les faces dans une poêle avec du beurre.
5
Quand les pièces de viande sont bien dorées, déglacer au vin blanc et verser le tout dans la cocotte. Ajouter le bouquet garni puis laisser cuire à feu doux et à couvert pendant 1h20 environ en mélangeant de temps en temps.
6
Avant de servir, ajouter le persil ciselé mélangé aux zestes de citron.