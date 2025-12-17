Gâteau aux poires et spéculoos rapide : la recette fondante pour un goûter réussi

Gâteau fondant aux poires et spéculoos

Ce fondant poire-spéculoos est un dessert d'hiver simple, économique et incroyablement gourmand. Grâce aux poires de saison et au parfum chaleureux des spéculoos, il offre une texture fondante très réconfortante ! Facile à préparer et parfait pour un goûter ou un dessert rapide, ce gâteau va vite devenir un incontournable de votre cuisine. Découvrez la recette détaillée pour réussir ce dessert savoureux !

Recette Gâteau fondant aux poires et spéculoos

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 poires
  • 120 g de spéculoos
  • 50 g de beurre fondu
  • 2 oeufs
  • 50 g de sucre
  • 1 yaourt nature
  • 1 c. à café de levure

Préparation

1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Mixer les spéculoos jusqu'à l'obtention d'une poudre.
3
Mélanger le yaourt avec les oeufs, le sucre et le beurre fondu. Incorporer la poudre de spéculoos et la levure, bien remuer.
4
Ajouter les poires épluchées et coupées en dés. Verser dans un moule chemisé.
5
Enfourner 25 à 30 minutes. Vérifier la cuisson en plantant la pointe d'un couteau au centre : elle doit ressortir sèche.
6
Saupoudrer de sucre glace à la sortie du four (optionnel) et déguster froid ou légèrement tiède.
GouterDessert facileDessert aux fruitsFruitsHiverFacileRapidePas chères
