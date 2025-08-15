Glace express à la banane : la recette avec seulement 2 ingrédients à moins d'1 € par personne

Par Célia Papaïx
·Publié le 15/08/2025 à 12:00
Cette glace express à la banane révolutionne le concept de desserts glacés à la maison ! Avec seulement 2 ingrédients et sans sorbetière, elle offre une alternative saine aux crèmes glacées industrielles. Les bananes congelées créent naturellement une texture crémeuse et onctueuse tandis que leur sucre naturel élimine le besoin d'en ajouter dans la recette. Prête en 5 minutes, cette «nice cream» peut être déclinée à l'infini selon vos envies (et les fruits de saison par exemple). C'est un dessert sans culpabilité qui plaira à toute la famille et parfait pour utiliser vos bananes trop mûres ! Et pour vous faire plaisir, vous pourrez ajouter du cacao en poudre ou du beurre de cacahuète dans votre préparation (comptez 2 cuillères à soupe). Enfin un dessert glacé pas cher et sain !