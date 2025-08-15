Glace express à la banane : la recette avec seulement 2 ingrédients à moins d'1 € par personne

Par Célia Papaïx ·

Cette glace express à la banane révolutionne le concept de desserts glacés à la maison ! Avec seulement 2 ingrédients et sans sorbetière, elle offre une alternative saine aux crèmes glacées industrielles. Les bananes congelées créent naturellement une texture crémeuse et onctueuse tandis que leur sucre naturel élimine le besoin d'en ajouter dans la recette. Prête en 5 minutes, cette «nice cream» peut être déclinée à l'infini selon vos envies (et les fruits de saison par exemple). C'est un dessert sans culpabilité qui plaira à toute la famille et parfait pour utiliser vos bananes trop mûres ! Et pour vous faire plaisir, vous pourrez ajouter du cacao en poudre ou du beurre de cacahuète dans votre préparation (comptez 2 cuillères à soupe). Enfin un dessert glacé pas cher et sain !

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 bananes bien mûres
  • 60 ml de lait de coco (ou d'amande)

Préparation

1
Couper les bananes en rondelles et les placer au congélateur au moins 4 heures.
2
Quand les bananes sont bien congelées, les déposer dans le bol d'un robot ou d'un blender et commencer à mixer.
3
Verser progressivement le lait de coco et mixer jusqu'à l'obtention d'une texture crémeuse comme une glace.
4
Si vous ajoutez du cacao, d'autres fruits ou du beurre de cacahuète, l'ajouter maintenant et mixer encore.
5
Servir aussitôt pour une texture plus crémeuse ou placer 30 minutes au congélateur pour une texture plus ferme.
6
Décorer avec un peu de noix de coco pour plus de gourmandise !
