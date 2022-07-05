Préparez vos gnocchis au pesto, c'est tellement plus gourmand quand c'est fait maison !

Réaliser ses propres gnocchis, ce n'est vraiment pas compliqué vous verrez. Et avec une délicieuse sauce pesto maison, vous allez forcément fondre de plaisir !
Une fois que vous aurez goûté aux gnocchis maison, vous ne vous en passerez plus ! En plus, c'est beaucoup plus simple que ce que vous croyez. Il suffit d'un peu de patience et de beaucoup d'amour et voilà ! Gourmandise assurée, surtout avec un bon pesto maison ! Ici, on le réalise au mortier mais vous pouvez également le préparer dans un mixeur (comme ce pesto à l'ail des ours). Pour cet été, on vous conseille les gnocchis à la crème citronnée et au saumon, c'est vraiment trop bon. Et pour mettre un peu de couleur dans vos assiettes, osez les gnocchis de betterave !
Recette Gnocchis au pesto
Ingrédients
- Pour les gnocchis :
- 1 kg de pommes de terre à chair jaune
- 200 g de farine
- 2 jaunes d'oeufs
- 1 c. à soupe de huile d'olive
- Pour le pesto :
- 2 gousses d'ail
- 30 g de pignons de pin
- 3 g de gros sel
- 70 g de basilic frais
- 50 g de parmesan râpé
- 30 g de pecorino râpé
- 70 g de huile d'olive
Préparation
1
Préparer les gnocchis : cuire les pommes de terre sans les peler pendant 30 à 35 minutes. Commencer la cuisson à l'eau froide. Égoutter puis peler les pommes de terre et les passer au moulin à légumes.
2
Pétrir à la main en incorporant petit à petit la farine et les jaunes d'oeufs. Ajuster la farine si nécessaire, la pâte ne doit pas coller. Former une boule et laisser reposer 30 minutes sous un linge humide.
3
Réaliser le pesto : dans un mortier, réduire en purée les gousses d'ail pelées et dégermées. Ajouter les pignons de pin et le gros sel.
4
Ajouter les feuilles de basilic et bien réduire en purée. Incorporer le parmesan et le pecorino et finir en versant l'huile d'olive jusqu'à l'obtention de la bonne texture du pesto. Réserver.
5
Former des boudins de 2 cm d'épaisseur dans la pâte à gnocchis. Couper des tronçons de 2 cm également et les rouler sous les dents d'une fourchette pour façonner les gnocchis.
6
Faire bouillir de l'eau salée et plonger les gnocchis jusqu'à ce qu'ils remontent à la surface. Les retirer avec une écumoire et les disposer directement dans les assiettes.
7
Recouvrir de pesto et servir immédiatement !