Préparez vos gnocchis au pesto, c'est tellement plus gourmand quand c'est fait maison !

Réaliser ses propres gnocchis, ce n'est vraiment pas compliqué vous verrez. Et avec une délicieuse sauce pesto maison, vous allez forcément fondre de plaisir !

Une fois que vous aurez goûté aux gnocchis maison, vous ne vous en passerez plus ! En plus, c'est beaucoup plus simple que ce que vous croyez. Il suffit d'un peu de patience et de beaucoup d'amour et voilà ! Gourmandise assurée, surtout avec un bon pesto maison ! Ici, on le réalise au mortier mais vous pouvez également le préparer dans un mixeur (comme ce pesto à l'ail des ours). Pour cet été, on vous conseille les gnocchis à la crème citronnée et au saumon, c'est vraiment trop bon. Et pour mettre un peu de couleur dans vos assiettes, osez les gnocchis de betterave !