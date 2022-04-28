Mettez du soleil dans vos assiettes avec ces gnocchis aux légumes !

Par Célia Papaïx ·

Gnocchis aux légumes

Des gnocchis et des légumes, c'est le combo parfait pour se régaler ! Découvrez cette recette saine et pleine de gourmandise à réaliser vite fait.

Vive les gnocchis ! Ces pâtes à base de pommes de terre sont ultra-fondantes, ultra-gourmandes et déclinables à l'infini. Au saumon et à la crème citronnée ou tout simplement façon cacio e pepe, on peut revisiter les gnocchis sous toutes leurs formes ! Aujourd'hui, le soleil nous inspire pour cette recette aux légumes et le sud s'invite dans nos assiettes grâce à tous ces parfums. Vous pourrez tout aussi bien ajouter d'autres légumes de votre choix pour compléter votre plat. Et pour plus d'originalité, réalisez vos gnocchis à la patate douce !

Recette Gnocchis aux légumes

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 400 g de gnocchi
  • 2 gousses d'ail
  • 1 oignon
  • 1 aubergine
  • 1 courgette
  • 2 tomates
  • 200 ml de coulis de tomate
  • 1 pincée de piment
  • sel, poivre
  • huile d'olive

Préparation

1
Écraser les gousses d'ail et émincer finement l'oignon. Faire revenir le tout dans une grosse poêle avec un filet d'huile d'olive.
2
Ajouter la courgette et l'aubergine coupées en petits cubes. Pendant ce temps, plonger les tomates (en ayant préalablement incisé la peau en-dessous) dans de l'eau bouillante 30 secondes. Retirer la peau, couper grossièrement et ajouter aux légumes.
3
Verser le coulis de tomate et laisser mijoter le tout pendant 15 à 20 minutes en remuant de temps en temps. Assaisonner de piment, sel et de poivre.
4
Faire cuire les gnocchis le temps indiqué sur le paquet. Égoutter puis mélanger aux légumes et servir !
LégumesPâtesété
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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