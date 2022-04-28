Mettez du soleil dans vos assiettes avec ces gnocchis aux légumes !

Des gnocchis et des légumes, c'est le combo parfait pour se régaler ! Découvrez cette recette saine et pleine de gourmandise à réaliser vite fait.
Vive les gnocchis ! Ces pâtes à base de pommes de terre sont ultra-fondantes, ultra-gourmandes et déclinables à l'infini. Au saumon et à la crème citronnée ou tout simplement façon cacio e pepe, on peut revisiter les gnocchis sous toutes leurs formes ! Aujourd'hui, le soleil nous inspire pour cette recette aux légumes et le sud s'invite dans nos assiettes grâce à tous ces parfums. Vous pourrez tout aussi bien ajouter d'autres légumes de votre choix pour compléter votre plat. Et pour plus d'originalité, réalisez vos gnocchis à la patate douce !
Recette Gnocchis aux légumes
Ingrédients
- 400 g de gnocchi
- 2 gousses d'ail
- 1 oignon
- 1 aubergine
- 1 courgette
- 2 tomates
- 200 ml de coulis de tomate
- 1 pincée de piment
- sel, poivre
- huile d'olive
Préparation
1
Écraser les gousses d'ail et émincer finement l'oignon. Faire revenir le tout dans une grosse poêle avec un filet d'huile d'olive.
2
Ajouter la courgette et l'aubergine coupées en petits cubes. Pendant ce temps, plonger les tomates (en ayant préalablement incisé la peau en-dessous) dans de l'eau bouillante 30 secondes. Retirer la peau, couper grossièrement et ajouter aux légumes.
3
Verser le coulis de tomate et laisser mijoter le tout pendant 15 à 20 minutes en remuant de temps en temps. Assaisonner de piment, sel et de poivre.
4
Faire cuire les gnocchis le temps indiqué sur le paquet. Égoutter puis mélanger aux légumes et servir !