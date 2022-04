Mettez du soleil dans vos assiettes avec ces gnocchis aux légumes !

Des gnocchis et des légumes, c'est le combo parfait pour se régaler ! Découvrez cette recette saine et pleine de gourmandise à réaliser vite fait.

Vive les gnocchis ! Ces pâtes à base de pommes de terre sont ultra-fondantes, ultra-gourmandes et déclinables à l'infini. Au saumon et à la crème citronnée ou tout simplement façon cacio e pepe, on peut revisiter les gnocchis sous toutes leurs formes ! Aujourd'hui, le soleil nous inspire pour cette recette aux légumes et le sud s'invite dans nos assiettes grâce à tous ces parfums. Vous pourrez tout aussi bien ajouter d'autres légumes de votre choix pour compléter votre plat. Et pour plus d'originalité, réalisez vos gnocchis à la patate douce !