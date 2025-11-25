Le gratin de butternut au chèvre et miel, un plat ultra-réconfortant et fondant

Ce gratin de butternut au chèvre, miel et noix est un incontournable de la cuisine d'automne ! Fondant, parfumé et légèrement sucré-salé, il associe la douceur de la courge et le caractère du fromage de chèvre. Avec la touche de miel et les noix croquantes, vous allez apprécier toutes ces textures ! C'est un gratin familial facile à préparer qui est idéal pour un dîner économique et de saison. La recette réconfortante par excellence ! On vous garantit que toute la table en redemandera.

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:35
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 butternut
  • 1 bûche de chèvre
  • 2 c. à soupe de miel
  • 60 g de noix
  • 20 cl de crème liquide
  • 1 gousse d'ail
  • sel, poivre
  • huile d'olive

Préparation

1
Préchauffer le four à 190°C.
2
Éplucher la courge butternut et l'évider. La couper en petits cubes.
3
Mélanger la butternut avec un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et la gousse d'ail hachée. Déposer dans un plat à gratin puis verser la crème liquide, mélanger.
4
Ajouter des rondelles de chèvre et arroser de miel. Parsemer de noix concassées puis enfourner pour 35 minutes.
5
La courge doit être tendre et le fromage bien gratiné. Servir chaud !
Gratin Pas chères Facile Rapide Automne Légumes Fromage
