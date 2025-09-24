Gratin de courgettes au chèvre : la recette familiale économique et savoureuse

Le gratin de courgettes au chèvre est le plat familial idéal pour profiter des dernières courgettes de la saison ! Cette recette économique et anti-gaspi transforme vos légumes du jardin en un gratin fondant et savoureux. L'association courgette-chèvre apporte une harmonie parfaite entre fraîcheur et caractère. Simple à préparer, nourrissant et apprécié des enfants, ce gratin végétarien constitue un repas complet pour toute la famille. Découvrez sans plus attendre cette recette traditionnelle qui valorise les produits de saison tout en maîtrisant votre budget !

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1,2 kg de courgettes
  • 200 g de chèvre frais
  • 3 oeufs
  • 200 ml de crème fraîche
  • 100 g de fromage râpé
  • 2 gousses d'ail
  • Herbes de Provence
  • sel, poivre
  • huile d'olive

Préparation

1
Laver et tailler les courgettes en rondelles d'environ 5 mm d'épaisseur. Saler et laisser dégorger pendant 15 minutes.
2
Préchauffer le four à 190°C et huiler un plat à gratin.
3
Éponger les courgettes puis les faire dorer dans une poêle avec un peu d'huile d'olive.
4
Battre les oeufs avec la crème fraîche et l'ail haché. Assaisonner de sel, poivre et herbes de Provence.
5
Déposer la moitié des courgettes dans le plat et ajouter le chèvre frais émietté. Recouvrir avec le reste des courgettes et verser l'appareil aux oeufs.
6
Parsemer de fromage râpé et enfourner 25 à 30 minutes pour que ce soit bien gratiné. Servir chaud !
