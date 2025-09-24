Gratin de courgettes au chèvre : la recette familiale économique et savoureuse

Par Célia Papaïx
·Publié le 24/09/2025 à 10:00
Le gratin de courgettes au chèvre est le plat familial idéal pour profiter des dernières courgettes de la saison ! Cette recette économique et anti-gaspi transforme vos légumes du jardin en un gratin fondant et savoureux. L'association courgette-chèvre apporte une harmonie parfaite entre fraîcheur et caractère. Simple à préparer, nourrissant et apprécié des enfants, ce gratin végétarien constitue un repas complet pour toute la famille. Découvrez sans plus attendre cette recette traditionnelle qui valorise les produits de saison tout en maîtrisant votre budget !