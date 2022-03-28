Ces délicieuses lasagnes aux fruits de mer ont comme un goût de vacances au bord de la plage !

Aujourd'hui, on ne se refuse rien avec ce plat très gourmand et facile à faire à la maison : les lasagnes de la mer ! Attention, vous allez craquer…
Vous connaissez déjà par cœur les lasagnes au saumon. Mais avez-vous déjà essayé la version aux fruits de mer ? Très gourmande, elle vous transporte directement au bord de la plage avec ses saveurs marines. Nous, on fond complètement ! À vous de choisir les fruits de mer que vous préférez pour vous faire plaisir à chaque bouchée. Cette recette de lasagnes est tellement simple à réaliser qu'on se demande pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt. Si vos papilles réclament de l'originalité, découvrez nos lasagnes au potimarron et aux cèpes, effet waouh garanti !
Recette Lasagnes aux fruits de mer
Ingrédients
- 700 g de fruits de mer surgelés
- 75 g de beurre
- 75 g de farine
- 750 ml de lait
- sel, poivre
- 1 pincée de noix de muscade moulue
- 15 feuilles de lasagne
- 150 g de fromage râpé
- 1/2 bouquet de persil
Préparation
1
Faire revenir la poêlée de fruits de mer jusqu'à ce que l'eau soit complètement évaporée.
2
Préparer la béchamel : faire fondre le beurre puis ajouter la farine pour former un roux. Verser le lait petit à petit tout en mélangeant. Une fois que la béchamel a bien épaissi, saler, poivrer et ajouter la muscade moulue. Réserver.
3
Monter les lasagnes : napper le fond d'un plat à gratin d'un peu de béchamel puis déposer des feuilles de lasagne. Recouvrir avec les fruits de mer et verser de la béchamel. Répéter les étages jusqu'à épuisement des ingrédients.
4
Terminer par une couche de béchamel et parsemer de fromage râpé. Enfourner 30 à 40 minutes à 200°C.
5
Laisser refroidir quelques minutes avant de servir et saupoudrer d'un peu de persil frais !