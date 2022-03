Ces délicieuses lasagnes aux fruits de mer ont comme un goût de vacances au bord de la plage !

Aujourd'hui, on ne se refuse rien avec ce plat très gourmand et facile à faire à la maison : les lasagnes de la mer ! Attention, vous allez craquer…

Vous connaissez déjà par cœur les lasagnes au saumon. Mais avez-vous déjà essayé la version aux fruits de mer ? Très gourmande, elle vous transporte directement au bord de la plage avec ses saveurs marines. Nous, on fond complètement ! À vous de choisir les fruits de mer que vous préférez pour vous faire plaisir à chaque bouchée. Cette recette de lasagnes est tellement simple à réaliser qu'on se demande pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt. Si vos papilles réclament de l'originalité, découvrez nos lasagnes au potimarron et aux cèpes, effet waouh garanti !