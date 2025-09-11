Mojito aux fruits rouges : le cocktail original, coloré et rafraîchissant

Par Célia Papaïx
·Publié le 11/09/2025 à 12:00
Revisitez le célèbre mojito cubain avec cette version aux fruits rouges qui apporte couleur et gourmandise à ce grand classique ! Cette recette originale marie la fraîcheur de la menthe avec la douceur des fruits rouges et les bulles pétillantes. Parfait pour prolonger l'été, ce cocktail fruité sera la star de vos apéros et séduira tous vos invités par sa couleur éclatante et ses parfums envoûtants ! Et pour faire la fête sans modération, osez l'une de ces boissons sans alcool savoureuses.