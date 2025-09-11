Mojito aux fruits rouges : le cocktail original, coloré et rafraîchissant

Par Célia Papaïx ·

Mojito aux fruits rouges

Revisitez le célèbre mojito cubain avec cette version aux fruits rouges qui apporte couleur et gourmandise à ce grand classique ! Cette recette originale marie la fraîcheur de la menthe avec la douceur des fruits rouges et les bulles pétillantes. Parfait pour prolonger l'été, ce cocktail fruité sera la star de vos apéros et séduira tous vos invités par sa couleur éclatante et ses parfums envoûtants ! Et pour faire la fête sans modération, osez l'une de ces boissons sans alcool savoureuses.

Recette Mojito aux fruits rouges

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 5 cl de rhum blanc
  • 100 g de mélange de fruits rouges
  • 8 feuilles de menthe fraîche
  • 1 citron vert
  • 2 c. à café de sucre roux
  • eau gazeuse
  • Glace pilée

Préparation

1
Laver et équeuter les fraises. Les couper en morceaux.
2
Dans un verre, déposer les fruits rouges et les écraser avec le sucre. Ajouter les feuilles de menthe et écraser de nouveau à l'aide d'un pilon.
3
Verser le jus de citron puis le rhum. Remplir le verre avec de la glace pilée puis compléter avec l'eau gazeuse.
4
Remuer délicatement et décorer de fruits rouges frais et de feuilles de menthe avant de servir !
