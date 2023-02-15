Pour un apéritif original et gourmand, osez les cookies salés au fromage et au jambon !

Par Célia Papaïx ·

Cookies salés au fromage et au jambon

À croquer de toute urgence à l'heure de l'apéro ! Vous allez fondre de gourmandise pour ces petits cookies salés au fromage et au jambon.

Vous avez prévu un apéro de dernière minute mais vous n'avez encore rien préparé ? Pas de panique ! Voici une recette parfaite pour accueillir vos convives et régaler leurs papilles : des cookies salés au fromage et au jambon ! Faciles et rapides à réaliser, ces petits cookies sont vraiment délicieux. À vous de vous faire plaisir sur la garniture : aujourd'hui, on reste classique avec le combo jambon fromage mais vous pouvez être plus original avec une version au parmesan, lardons et olives. Apprenez également à faire vos crackers maison !

Recette Cookies salés au fromage et au jambon

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 150 g de farine
  • 1 c. à café de levure chimique
  • 1 pincée de sel
  • 100 g de fromage râpé
  • 80 g de dés de jambon
  • 1 gros oeuf
  • 70 g de beurre fondu

Préparation

1
Mélanger la farine, la levure et le sel. Ajouter le fromage râpé et les dés de jambon.
2
Incorporer l'oeuf et le beurre fondu puis mélanger à la main jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène.
3
Former des petites boules et les déposer sur une plaque de cuisson en les espaçant. Les aplatir légèrement.
4
Enfourner 15 à 20 minutes à 180°C pour que les cookies soient bien dorés. Déguster encore un peu tiède !
FacileRapideCookiesFromage
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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