Pour un apéritif original et gourmand, osez les cookies salés au fromage et au jambon !

Par Célia Papaïx
·Publié le 15/02/2023 à 12:00
À croquer de toute urgence à l'heure de l'apéro ! Vous allez fondre de gourmandise pour ces petits cookies salés au fromage et au jambon.
Vous avez prévu un apéro de dernière minute mais vous n'avez encore rien préparé ? Pas de panique ! Voici une recette parfaite pour accueillir vos convives et régaler leurs papilles : des cookies salés au fromage et au jambon ! Faciles et rapides à réaliser, ces petits cookies sont vraiment délicieux. À vous de vous faire plaisir sur la garniture : aujourd'hui, on reste classique avec le combo jambon fromage mais vous pouvez être plus original avec une version au parmesan, lardons et olives. Apprenez également à faire vos crackers maison !
Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !