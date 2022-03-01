Pour Mardi gras, on craque pour les oreillettes à la fleur d'oranger !

À l'occasion du Mardi gras, on réalise des oreillettes hyper croustillantes et gourmandes ! Ces petits beignets très fins et frits sont parfumés à la fleur d'oranger pour encore plus de saveurs.
Originaires du Languedoc, les oreillettes sont tout simplement des beignets à pâte fine, aromatisés à l'eau de fleur d'oranger puis frits et roulés dans du sucre. On les cuisine généralement pour célébrer Mardi gras et donc le carnaval, tout comme les bugnes et les pets-de-nonne ! C'est vraiment très simple à reproduire à la maison et vous craquerez pour ces douceurs croquantes et gourmandes, on vous le promet. Si vous cherchez d'autres recettes traditionnelles pour Mardi gras, retrouvez nos idées de goûters irrésistibles et rapides juste ici.
Recette Oreillettes à la fleur d'oranger
Ingrédients
- 500 g de farine
- 1 zeste de citron
- 1 c. à café de sel
- 50 g de sucre
- 4 oeufs
- 50 g de beurre
- 2 c. à soupe de fleur d'oranger
- Huile de friture
- 250 g de Sucre en poudre
Préparation
1
Mélanger la farine, les zestes de citron, le sel, le sucre (50 g), les oeufs et le beurre fondu du bout des doigts. Verser l'eau de fleur d'oranger puis bien malaxer pour obtenir une boule de pâte homogène.
2
Laisser reposer la pâte pendant 2 heures avec un torchon propre par-dessus.
3
À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, étaler la pâte le plus finement possible sur le plan de travail fariné. Faire des découpes de 5 x 10 cm environ avec un couteau ou avec une roulette cannelée.
4
Chauffer l'huile de friture à 170°C et mettre le sucre en poudre dans un bac à côté.
5
Frire les oreillettes trois par trois jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Les sortir à l'aide d'une pince en faisant attention à ne pas se brûler et les rouler tout de suite dans le sucre. Les déposer ensuite sur du papier absorbant.
L'astuce du chef
Attention ! Les oreillettes sont très fragiles donc les manipuler avec précaution pour ne pas les casser en les roulant dans le sucre.