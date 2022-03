Pour Mardi gras, on craque pour les oreillettes à la fleur d'oranger !

À l'occasion du Mardi gras, on réalise des oreillettes hyper croustillantes et gourmandes ! Ces petits beignets très fins et frits sont parfumés à la fleur d'oranger pour encore plus de saveurs.

Originaires du Languedoc, les oreillettes sont tout simplement des beignets à pâte fine, aromatisés à l'eau de fleur d'oranger puis frits et roulés dans du sucre. On les cuisine généralement pour célébrer Mardi gras et donc le carnaval, tout comme les bugnes et les pets-de-nonne ! C'est vraiment très simple à reproduire à la maison et vous craquerez pour ces douceurs croquantes et gourmandes, on vous le promet. Si vous cherchez d'autres recettes traditionnelles pour Mardi gras, retrouvez nos idées de goûters irrésistibles et rapides juste ici.