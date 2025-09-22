Pizza blanche aux poires et gorgonzola : la recette originale sucrée-salée pour l'automne

Pizza blanche aux poires et gorgonzola

La pizza blanche poires-gorgonzola est la création audacieuse qui révolutionne la pizza traditionnelle ! Cette recette marie avec brio le sucré des poires de saison et le caractère du gorgonzola sur une base crémeuse sans tomate. Parfaite pour surprendre vos invités ou égayer vos soirées pizza du week-end, cette version gourmet apporte sophistication et originalité à table. Simple à réaliser, elle transforme la pizza familiale en expérience gastronomique ! Découvrez vite cette recette italienne revisitée qui séduit par son équilibre parfait entre saveurs sucrées et salées !

Recette Pizza blanche aux poires et gorgonzola

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 pâtes à pizza
  • 200 ml de crème fraîche épaisse
  • 200 g de mozzarella
  • 150 g de gorgonzola
  • 3 poires bien mûres
  • 100 g de noix
  • 2 c. à soupe de miel
  • roquette
  • huile d'olive
  • poivre

Préparation

1
Préchauffer le four à 250°C avec une pierre à pizza ou une plaque retournée.
2
Éplucher et couper les poires en fines lamelles. Arroser d'un filet de miel.
3
Étaler la crème fraîche sur les pâtes à pizza et poivrer généreusement. Répartir la mozzarella déchirée et le gorgonzola émietté.
4
Ajouter les lamelles de poires de manière harmonieuse ainsi que les noix concassées.
5
Enfourner 12 à 15 minutes pour que les pizzas soient bien dorées.
6
À la sortie du four, ajouter la roquette et arroser d'un filet d'huile d'olive et d'un peu de miel.
