Pizza blanche aux poires et gorgonzola : la recette originale sucrée-salée pour l'automne

Par Célia Papaïx
·Publié le 22/09/2025 à 10:00
La pizza blanche poires-gorgonzola est la création audacieuse qui révolutionne la pizza traditionnelle ! Cette recette marie avec brio le sucré des poires de saison et le caractère du gorgonzola sur une base crémeuse sans tomate. Parfaite pour surprendre vos invités ou égayer vos soirées pizza du week-end, cette version gourmet apporte sophistication et originalité à table. Simple à réaliser, elle transforme la pizza familiale en expérience gastronomique ! Découvrez vite cette recette italienne revisitée qui séduit par son équilibre parfait entre saveurs sucrées et salées !