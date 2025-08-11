Pizza blanche courgettes ricotta : la recette originale pour cet été

Par Célia Papaïx
·Publié le 11/08/2025 à 10:00
Cette pizza blanche aux courgettes et ricotta est une délicieuse alternative aux pizzas traditionnelles ! Sans sauce tomate, elle met en valeur la délicatesse des courgettes d'été et la douceur bien crémeuse de la ricotta. La base blanche à l'huile d'olive et à l'ail révèle tous les arômes des légumes de saison encore un peu croquants. Légère et savoureuse, cette pizza originale plaira autant aux végétariens qu'aux amateurs de saveurs méditerranéennes. En plus, elle est facile à réaliser et constitue un repas complet et équilibré pour toute la famille. Vous pourrez la proposer également lors d'un apéritif convivial ou l'emporter pour un pique-nique estival. Si vous souhaitez faire la pâte à pizza maison, retrouvez notre recette super simple et rapide dans cet article.