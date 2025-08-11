Pizza blanche courgettes ricotta : la recette originale pour cet été

Par Célia Papaïx ·

Cette pizza blanche aux courgettes et ricotta est une délicieuse alternative aux pizzas traditionnelles ! Sans sauce tomate, elle met en valeur la délicatesse des courgettes d'été et la douceur bien crémeuse de la ricotta. La base blanche à l'huile d'olive et à l'ail révèle tous les arômes des légumes de saison encore un peu croquants. Légère et savoureuse, cette pizza originale plaira autant aux végétariens qu'aux amateurs de saveurs méditerranéennes. En plus, elle est facile à réaliser et constitue un repas complet et équilibré pour toute la famille. Vous pourrez la proposer également lors d'un apéritif convivial ou l'emporter pour un pique-nique estival. Si vous souhaitez faire la pâte à pizza maison, retrouvez notre recette super simple et rapide dans cet article.

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pâte à pizza
  • 3 courgettes
  • 250 g de ricotta
  • 150 g de mozzarella
  • 2 gousses d'ail
  • 4 c. à soupe de huile d'olive
  • 50 g de parmesan râpé
  • basilic frais
  • sel, poivre
  • 1 poignée de pignons de pin (facultatif)

Préparation

1
Préchauffer le four à 240°C (ou maximum).
2
Laver et couper les courgettes en fines rondelles. Les saler généreusement puis laisser dégorger pendant environ 15 minutes.
3
Étaler la pâte à pizza sur une plaque avec une cuillère à soupe d'huile d'olive.
4
Mélanger les 3 autres cuillères d'huile avec l'ail pressé puis badigeonner la pâte avec ce mélange.
5
Déposer par-dessus la ricotta en faisant des petits tas de manière uniforme.
6
Éponger les courgettes avec du papier absorbant et les disposer en rosace sur la pizza. Ajouter la mozzarella coupée en cubes.
7
Enfourner 12 à 15 minutes pour que la pizza soit bien dorée sur les bords.
8
À la sortie du four, saupoudrer de parmesan et ajouter quelques feuilles de basilic, un filet d'huile d'olive et des pignons de pin. Poivrer et déguster sans plus attendre !
Pizza Végétarien Légumes Fromage Facile Rapide été
