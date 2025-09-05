Pizza maison : la recette gourmande avec la pâte express en moins de 30 minutes

Cette recette de pizza maison avec sa pâte express vous permet de réaliser une authentique pizza italienne en moins de 30 minutes ! La pâte à pizza rapide, sans temps de repos, donne un résultat croustillant et moelleux, parfait pour une soirée gourmande improvisée. Garnie de tomates, mozzarella et basilic frais, c'est la recette traditionnelle de la margherita ! Elle surpasse largement les versions industrielles et vous prendrez plaisir à la cuisiner maison. Vous pourrez également la personnaliser selon vos envies ! Fromages, végétarienne, crème, chorizo... Faites-vous plaisir simplement et rapidement. Les quantités proposées vous donneront deux pizzas (vous pourrez congeler une partie de la pâte pour plus de praticité la prochaine fois).
Recette Pizza maison (pâte express)
Ingrédients
- Pour la pâte express :
- 300 g de farine type 00 ou T45
- 180 ml de eau tiède
- 3 c. à soupe de huile d'olive
- 1 c. à café de sel
- 1 c. à café de levure chimique
- Pour la garniture :
- 200 g de coulis de tomates (passata)
- 250 g de mozzarella
- basilic frais
- huile d'olive
- origan séché
Préparation
1
Préchauffer le four au maximum (250°C).
2
Dans un bol, mélanger la farine, le sel et la levure chimique.
3
Creuser un puits et verser l'eau tiède et l'huile d'olive. Pétrir à la main pendant 5 minutes jusqu'à obtenir une boule de pâte lisse et assez élastique.
4
Diviser la pâte en deux boules et l'étaler sur un plan de travail fariné avant de les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson.
5
Étaler du coulis de tomates sur la surface en laissant un petit contour. Parsemer d'origan.
6
Déchirer la mozzarella et la répartir sur les pizzas. Enfourner 12 à 15 minutes jusqu'à ce que les bords soient dorés et croustillants.
7
Arroser d'un filet d'huile d'olive et ajouter quelques feuilles de basilic frais. Déguster aussitôt !