Revisitez les célèbres s'mores avec des cookies, c'est ultra-fondant et tellement gourmand...

Imaginez : un sandwich à base de cookie, marshmallow et chocolat fondu. Vous avez l'eau à la bouche ? C'est normal ! Les s'mores aux cookies sont tout simplement irrésistibles…

Les s'mores sont de petits sandwichs à la guimauve et au chocolat entre deux biscuits Graham. Très populaire aux États-Unis et au Canada, cette gourmandise se dévore généralement à l'occasion d'un feu de camp pendant l'été. Mais aujourd'hui, on vous propose une revisite encore plus gourmande ! À la place des biscuits, on met des cookies pour une explosion de saveurs en bouche. C'est un véritable délice ultra-régressif qui ne laissera pas vos papilles indifférentes… Vous pouvez même préparer vos guimauves à la maison, ce n'est pas si compliqué que ça. Et en bonus, on vous partage une recette de nounours en chocolat, le plaisir (non) coupable de notre enfance !