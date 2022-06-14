Revisitez les célèbres s'mores avec des cookies, c'est ultra-fondant et tellement gourmand...

Par Célia Papaïx ·

S'mores aux cookies

Imaginez : un sandwich à base de cookie, marshmallow et chocolat fondu. Vous avez l'eau à la bouche ? C'est normal ! Les s'mores aux cookies sont tout simplement irrésistibles…

Les s'mores sont de petits sandwichs à la guimauve et au chocolat entre deux biscuits Graham. Très populaire aux États-Unis et au Canada, cette gourmandise se dévore généralement à l'occasion d'un feu de camp pendant l'été. Mais aujourd'hui, on vous propose une revisite encore plus gourmande ! À la place des biscuits, on met des cookies pour une explosion de saveurs en bouche. C'est un véritable délice ultra-régressif qui ne laissera pas vos papilles indifférentes… Vous pouvez même préparer vos guimauves à la maison, ce n'est pas si compliqué que ça. Et en bonus, on vous partage une recette de nounours en chocolat, le plaisir (non) coupable de notre enfance !

Recette S'mores aux cookies

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour les cookies :
  • 80 g de cassonade
  • 40 g de sucre roux de canne
  • 175 g de beurre
  • 1 oeuf
  • 2 c. à café de extrait de vanille
  • 350 g de farine
  • 1/2 sachet de levure
  • 200 g de pépites de chocolat
  • Pour la garniture :
  • 6 gros marshmallows
  • 6 carrés de chocolat noir
  • 50 g de chocolat noir fondu

Préparation

1
Préparer la pâte à cookies : mélanger les sucres avec le beurre pommade jusqu'à l'obtention d'une pâte blanche et épaisse.
2
Ajouter l'oeuf, l'extrait de vanille et bien mélanger. Incorporer la farine et la levure en plusieurs fois et bien malaxer la pâte à la main. Ajouter enfin les pépites de chocolat.
3
Sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, déposer 12 boules de 2 cm d'épaisseur environ en les espaçant. Enfourner 10 minutes à 175°C puis laisser refroidir.
4
Une fois les cookies pré-cuits, monter les s'mores : prendre un cookie, déposer un carré de chocolat puis un marshmallow par-dessus.
5
Refermer avec un autre cookie et remettre en cuisson pendant 5 à 8 minutes environ en laissant la porte du four entrouverte. Cette étape va permettre au chocolat et aux marshmallows de fondre légèrement.
6
À la sortie du four, décorer avec un peu de chocolat fondu et déguster aussitôt.
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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