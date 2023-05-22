Cette salade de pommes de terre aux herbes va ravir vos papilles !

Très facile à préparer mais surtout très parfumée, la salade de pommes de terre aux herbes est un délice ! Coriandre, thym, menthe… Vos papilles vont s'envoler !
Aujourd'hui, on vous propose de partir au Liban avec cette recette de salade de pommes de terre aux herbes ! Cette assiette super simple à réaliser est très originale et très parfumée, vos convives vont l'adorer à coup sûr. Elle est idéale à partager cet été pour un pique-nique ou pour un déjeuner sur le pouce. Vous pourrez tout à fait changer les herbes aromatiques selon vos préférences. Pour plus d'onctuosité, on vous recommande la salade de pommes de terre crémeuse ! Cette salade de riz aux crevettes et à l'ananas est un concentré de gourmandise.
Recette Salade de pommes de terre aux herbes
Ingrédients
- 8 pommes de terre
- 2 tomates
- 2 branches de coriandre
- 2 branches de menthe
- 2 branches de thym
- 2 c. à soupe de jus de citron
- 4 c. à soupe de huile d'olive
- sel, poivre
Préparation
1
Faire cuire les pommes de terre dans un grand volume d'eau salée (départ à froid). Compter 25 à 35 minutes à partir de l'ébullition.
2
Quand les pommes de terre sont cuites, les éplucher et les détailler en cubes.
3
Découper les tomates en morceaux.
4
Effeuiller les herbes (coriandre, menthe et thym) puis ciseler le tout très finement.
5
Mélanger les pommes de terre avec les tomates et les herbes. Arroser de jus de citron, huile d'olive puis assaisonner selon vos goûts.