L'açaí bowl maison : un petit-déjeuner énergisant aux super-aliments (recette facile)

Par Célia Papaïx ·

Açai bowl tropical

Cet açai bowl tropical est LE petit-déjeuner parfait pour faire le plein d'énergie de vitamines ! Cette recette se prépare en seulement 10 minutes et combine les bienfaits des super-aliments avec des saveurs exotiques. C'est un petit-déjeuner healthy aux couleurs éclatantes qui vous donnera la pêche pour bien commencer la journée tout en étant très instagrammable ! Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'açai, c'est une petite baie ultra-populaire au Brésil qui est riche en antioxydants et en fibres. Aucune raison de lui dire non à ce petit fruit récolté en Amazonie ! Variez les plaisirs avec des fruits de saison (ou utilisez des fruits congelés si vous préférez).

Recette Açai bowl tropical

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 g de pulpe d'açai surgelée
  • 1 banane surgelée
  • 100 ml de lait de coco
  • 1 c. à soupe de miel
  • Pour les toppings :
  • 1 kiwi
  • 100 g de mangue
  • 50 g de myrtilles
  • 30 g de granola
  • 2 c. à soupe de copeaux de noix de coco
  • 1 c. à soupe de graines de chia
  • 10 amandes concassées

Préparation

1
Dans un blender, mixer la pulpe d'açai avec la banane congelée, le lait de coco et le miel jusqu'à l'obtention d'une texture crémeuse et épaisse.
2
Si le mélange est trop épais, ajouter un peu plus de lait de coco. S'il est trop liquide au contraire, ajouter de la banane surgelée.
3
Répartir dans deux bols.
4
Décorer artistiquement avec les toppings : des rondelles de kiwi, des cubes de mangue, des myrtilles, des graines de chia, des copeaux de noix de coco et des amandes.
5
Servir sans plus attendre !
DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA RECETTE
- La suite après cette vidéo -
Petit-déjeuner Fruits Healthy Minceur Facile Rapide
Plus de recettes
Açaï bowl de Cojean
Açaï bowl de Cojean
Smoothie tropical : 7 recettes pour faire le plein de vitamines !
Smoothie tropical : 7 recettes pour faire le plein de vitamines !
Fruit Bowl
Fruit Bowl
Raclette bowl
Raclette bowl
Buddha bowl
Buddha bowl
Bowl méditerranéen
Bowl méditerranéen
Açai bowl tropical
Açai bowl tropical
Smoothie bowl tropical mangue coco
Smoothie bowl tropical mangue coco
Bowl healthy aux légumes grillés et quinoa
Bowl healthy aux légumes grillés et quinoa
Poke bowl healthy express
Poke bowl healthy express