L'açaí bowl maison : un petit-déjeuner énergisant aux super-aliments (recette facile)

Par Célia Papaïx
·Publié le 27/08/2025 à 12:00
Cet açai bowl tropical est LE petit-déjeuner parfait pour faire le plein d'énergie de vitamines ! Cette recette se prépare en seulement 10 minutes et combine les bienfaits des super-aliments avec des saveurs exotiques. C'est un petit-déjeuner healthy aux couleurs éclatantes qui vous donnera la pêche pour bien commencer la journée tout en étant très instagrammable ! Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'açai, c'est une petite baie ultra-populaire au Brésil qui est riche en antioxydants et en fibres. Aucune raison de lui dire non à ce petit fruit récolté en Amazonie ! Variez les plaisirs avec des fruits de saison (ou utilisez des fruits congelés si vous préférez).