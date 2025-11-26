Recette facile de tacos birria : la version au boeuf effiloché très gourmande !

Par Célia Papaïx ·

Tacos de boeuf effiloché façon birria

Les tacos birria font partie des recettes mexicaines les plus populaires du moment, notamment grâce à leur viande ultra-fondante et leur bouillon riche en épices. Cette version au bœuf effiloché est idéale pour un repas gourmand, convivial et totalement dans la tendance street-food. Bien que la cuisson soit longue, la recette reste super simple et on vous le promet, le résultat vaut vraiment la peine d'attendre. Ces tacos sont parfaits pour impressionner vos invités ou pour vous faire plaisir à la maison !

Recette Tacos de boeuf effiloché façon birria

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 02:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 800 g de boeuf (paleron ou joue)
  • 1 oignon
  • 3 gousses d'ail
  • 2 c. à soupe de concentré de tomates
  • 1 c. à soupe de paprika
  • 1 c. à soupe de cumin
  • 1 c. à soupe de Origan
  • 2 Feuilles de laurier
  • 1 cube de bouillon
  • 1 l de eau
  • 12 tortillas de maïs
  • 150 g de fromage râpé (mozzarella ou cheddar)
  • Coriandre fraîche
  • sel, poivre
  • huile

Préparation

1
Faire revenir l'oignon et l'ail émincés dans une grande cocotte.
2
Ajouter la viande coupée en gros morceaux et laisser bien dorer.
3
Ajouter les épices, le concentré de tomates et bien mélanger. Couvrir d'eau puis ajouter le cube de bouillon et le laurier.
4
Laisser mijoter pendant au moins 2 heures à couvert pour que la viande soit très tendre.
5
Récupérer la viande dans un bol (conserver le bouillon) et l'effilocher avec les mains ou une fourchette. Verser un peu de bouillon pour qu'elle reste bien juteuse.
6
Tremper les tortillas dans le bouillon pour bien les imbiber puis les garnir de viande effilochée et de fromage râpé avant de les faire griller dans une poêle avec un peu d'huile.
7
Servir les tacos croustillants avec de la coriandre fraîche et le reste de bouillon à côté pour les tremper dedans !
Cuisine du monde Viande Plat mexicain Facile
