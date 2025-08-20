Bavette grillée aux herbes et ratatouille maison : un repas complet pour toute la famille

Cette bavette grillée aux herbes et ratatouille express, c'est LE plat de l'été ! La tendreté de la viande associée aux saveurs des légumes du soleil, on ne peut qu'adorer. Morceau de bœuf économique et savoureux, la bavette révèle tout son potentiel avec une cuisson maîtrisée (à ajuster selon vos préférences évidemment) et un mélange d'herbes fraîches. Pour la ratatouille, on ne se prend pas la tête avec cette recette express qui va apporter couleurs et vitamines à l'assiette. Si vous avez un barbecue, c'est l'occasion de vous régaler ! Ce repas complet et équilibré célèbre les produits de saison avec simplicité et authenticité, toute la famille et les amis vont apprécier ce moment de convivialité.
Recette Bavette grillée aux herbes et ratatouille express
Ingrédients
- Pour la viande :
- 800 g de bavette d'aloyau
- 3 c. à soupe de huile d'olive
- 2 gousses d'ail hachées
- 2 c. à soupe de Thym frais
- 2 c. à soupe de romarin
- 1 c. à soupe de persil
- sel, poivre
- Pour la ratatouille express :
- 1 aubergine
- 2 courgettes
- 2 poivrons rouges
- 4 tomates mûres
- 1 oignon
- 4 gousses d'ail
- 1 c. à soupe de concentré de tomates
- 1 bouquet garni
- 1 c. à café de sucre
- 4 c. à soupe de huile d'olive
Préparation
1
Couper les légumes pour la ratatouille en cubes de 2 cm.
2
Dans une sauteuse à feu vif avec l'huile d'olive, faire revenir l'oignon ciselé et l'ail émincé. Laisser colorer puis ajouter le concentré de tomates.
3
Ajouter les aubergines et les poivrons et laisser cuire 5 minutes. Incorporer ensuite les courgettes, les tomates, le bouquet garni et le sucre.
4
Mélanger, baisser le feu et couvrir la sauteuse. Laisser mijoter 15 minutes environ à feu moyen en remuant de temps en temps.
5
Sortir la viande du réfrigérateur 30 minutes avant la cuisson.
6
Mélanger l'huile, l'ail et les herbes ciselées pour faire la marinade puis badigeonner la bavette des deux côtés.
7
Faire cuire la bavette dans une poêle à feu vif (ou à la plancha). Saisir 3 à 4 minutes de chaque côté pour une cuisson saignante (selon l'épaisseur du morceau).
8
Laisser reposer 5 minutes sous du papier aluminium.
9
Servir la bavette tranchée avec un peu de fleur de sel et de poivre et de la ratatouille.