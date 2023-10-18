Revisitez la tarte au citron avec cette recette meringuée aux spéculoos, c'est trop bon !

Un dessert (presque) sans cuisson pour se régaler à la fin du repas. Sucrée, acidulée et très gourmand, la tartelette aux spéculoos et au citron va enchanter vos papilles !
La tarte au citron est sans doute notre dessert préféré. On l'adore pour sa douceur et son côté acidulé, avec ou sans meringue ! Alors pour la réinventer un petit peu, on vous propose de découvrir une recette de tartelette avec une base de tarte sans cuisson aux spéculoos. Ces petits biscuits se marient à merveille avec le lemon curd maison ! On ajoute une belle meringue par-dessus pour encore plus de gourmandise (mais vous n'êtes pas obligé si vous n'êtes pas fan). Alors, qui va craquer pour cette délicieuse tartelette aux spéculoos et crème de citron ?
Recette Tartelettes aux spéculoos et crème de citron
Ingrédients
- Pour la base :
- 250 g de biscuits spéculoos
- 100 g de beurre
- Pour le lemon curd (crème au citron) :
- 100 g de jus de citron
- 40 g de beurre
- 65 g de sucre
- 2 oeufs
- 10 g de fécule de maïs
- Pour la meringue :
- 2 blancs d'oeufs
- 120 g de sucre
- 1 pincée de sel
Préparation
1
Mixer les biscuits spéculoos et verser le beurre fondu. Bien mélanger et tasser dans des moules à tartelettes graissés.
2
Réserver au frais le temps de préparer le reste de la recette.
3
Pour le lemon curd, faire bouillir dans une casserole le jus de citron avec la moitié du beurre (20 g) et la moitié du sucre (30 g). Mélanger.
4
Dans un bol à côté, battre un oeuf avec le reste de sucre (35 g) et la fécule de maïs. Ajouter le deuxième oeuf et mélanger.
5
Verser le jus de citron chaud par-dessus et remuer vivement pour que la crème épaississe. Débarrasser dans un contenant froid et ajouter le reste de beurre (20 g) bien froid et coupé en petits dés. Mélanger pour l'incorporer.
6
Une fois la crème de citron lisse et brillante, l'étaler dans les fonds de tartelettes et réserver au frais.
7
Monter les blancs d'oeufs en neige avec la pincée de sel et verser le sucre progressivement. La meringue est prête quand elle est lisse et brillante. Elle doit former un "bec d'oiseau".
8
Pocher sur les tartelettes. Brûler rapidement avec un chalumeau (ou passer quelques minutes sous le grill du four). Servir sans plus attendre !