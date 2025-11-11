La tartine la plus virale du moment à l'avocat, feta et oeuf coulant (recette facile en moins de 10 minutes)

Cette tartine vue et revue sur les réseaux sociaux à l'avocat, feta et œuf coulant est un incontournable pour un brunch réussi, un petit-déjeuner équilibré ou un repas express ! Riche en protéines, rapide à préparer et pleine de saveurs, elle est idéale pour un déjeuner ou un dîner healthy. Belle et gourmande, c'est la recette tendance parfaite pour booster vos matins ou pour frimer sur les réseaux
Recette Tartine à l'avocat, feta et oeuf coulant
Ingrédients
- 2 tranches de pain de campagne
- 1 avocat
- 40 g de feta
- 2 oeufs
- 1 filet d'huile d'olive
- sel, poivre, paprika
Préparation
1
Faire griller les tranches de pain de campagne.
2
Lancer la cuisson des oeufs mollets : les plonger 6 minutes dans de l'eau bouillante puis les plonger ensuite dans un bol d'eau glacée pour stopper la cuisson.
3
Émietter la feta sur les tranches de pain puis déposer des lamelles d'avocat. Ajouter un oeuf mollet écalé par-dessus.
4
Arroser d'un trait d'huile d'olive, saler, poivrer et ajouter une pincée de paprika. Déguster sans plus attendre !