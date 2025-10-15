Velouté de butternut au lait de coco et gingembre : la recette rapide en 25 minutes

Par Célia Papaïx
·Publié le 15/10/2025 à 10:00
Le velouté de butternut au lait de coco est LA recette d'automne réconfortante par excellence ! Cette soupe de courge butternut se prépare en seulement 25 minutes et offre une texture onctueuse incomparable grâce au lait de coco. Elle est relevée avec une pointe de gingembre, ça réveille les papilles ! Économique et savoureuse, cette recette de velouté facile ravira toute la famille sans passer des heures en cuisine. Pour la refaire à la maison, suivez les étapes ci-dessous et dégustez sans plus attendre ce velouté de courge crémeux qui réchauffe les cœurs dès la première bouchée !