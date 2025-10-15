Velouté de butternut au lait de coco et gingembre : la recette rapide en 25 minutes

Par Célia Papaïx ·

Velouté de butternut, coco et gingembre

Le velouté de butternut au lait de coco est LA recette d'automne réconfortante par excellence ! Cette soupe de courge butternut se prépare en seulement 25 minutes et offre une texture onctueuse incomparable grâce au lait de coco. Elle est relevée avec une pointe de gingembre, ça réveille les papilles ! Économique et savoureuse, cette recette de velouté facile ravira toute la famille sans passer des heures en cuisine. Pour la refaire à la maison, suivez les étapes ci-dessous et dégustez sans plus attendre ce velouté de courge crémeux qui réchauffe les cœurs dès la première bouchée !

Recette Velouté de butternut, coco et gingembre

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 courge butternut (environ 1 kg)
  • 1 oignon jaune
  • 2 gousses d'ail
  • 20 g de gingembre frais
  • 400 ml de lait de coco
  • 500 ml de bouillon de légumes
  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • sel, poivre
  • graines de courge grillées
  • Coriandre fraîche

Préparation

1
Éplucher la courge butternut et la couper en dés de 2-3 cm. Émincer finement l'ail et l'oignon. Râper le gingembre frais.
2
Verser l'huile dans une grande casserole. Faire revenir l'oignon et l'ail pendant quelques minutes. Ajouter ensuite le gingembre.
3
Ajouter les cubes de butternut et mélanger. Verser le bouillon de légumes et porter à ébullition.
4
Baisser le feu, couvrir la casserole et laisser cuire 15 minutes pour que la courge soit bien tendre (planter un couteau, la lame doit s'enfoncer facilement).
5
Hors du feu, verser le lait de coco et mixer jusqu'à l'obtention d'une texture lisse et onctueuse. Assaisonner à convenance.
6
Servir bien chaud avec des graines de courge grillées et de la coriandre fraîche.
- La suite après cette vidéo -
Soupe Automne Hiver Végétarien Facile Rapide Pas chères Légumes
Plus de recettes
Velouté de butternut
Velouté de butternut
Velouté de butternut et feta grillée
Velouté de butternut et feta grillée
Velouté patate douce curry lait de coco
Velouté patate douce curry lait de coco
Papillotes de lapin aux carottes, au gingembre frais et au lait de coco
Papillotes de lapin aux carottes, au gingembre frais et au lait de coco
Curry au butternut et au lait de coco
Curry au butternut et au lait de coco
Curry butternut patate douce coco
Curry butternut patate douce coco
Velouté de butternut, coco et gingembre
Velouté de butternut, coco et gingembre
Velouté de courge butternut au lait de coco
Velouté de courge butternut au lait de coco
Velouté de butternut au lait de coco et noisettes torréfiées
Velouté de butternut au lait de coco et noisettes torréfiées
Velouté aux patates douces, carottes et lait de coco
Velouté aux patates douces, carottes et lait de coco